Karl Johan Lips jätkab karjääri Poola kõrgliigas

Karl Johan Lips
Äsja Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga Eesti korvpallimeistriks tulnud Karl Johan Lips siirdub Poola kõrgliigasse, kus hakkab mängima Ostrowi Wielkopolski Stali eest.

29-aastane Lips rääkis reedel pärast Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria otsustavat mängu, et ütles hooaja jooksul ära mõnele heale pakkumisele, sest tahtis veel Tartu Ülikooliga meistriks tulla. Reedel sai see unistus tõeks ning Poola meedias kirjutati juba laupäeval, et ääremängija liitub järgmiseks hooajaks Ostrowi linna meeskonnaga.

Ostrowi Wielkopolski Stal saavutas tänavu Poola kõrgliigas 16 võidu ja 14 kaotusega kümnenda koha, play-in mängudest edasi pääseda ei õnnestunud. Klubi tuli 2020-21 hooajal Poola meistriks ning saavutas samal hooajal FIBA Euroopa karikasarjas teise koha. Lisaks on Stal kahekordne Poola karikavõitja ja auhinnakappi kuulub ka üks Poola superkarikas.

Varasemalt on sama klubi esindanud ka Märt Rosenthal ja Siim-Sander Vene.

Oma karjääri parima hooaja teinud Lips oli terve hooaja vältel Tartu Ülikooli vedav jõud, kogudes Eesti-Läti liigas keskmiselt pea 30 minutiga 14,3 punkti, 9,5 lauapalli ning 2,7 resultatiivset söötu. Väljakult tabas ta pea 60-protsendiliselt, kaugvisked kukkusid 31,6-protsendilise eduga. Eesti meistriliiga otsustavates mängudes mängis ta läbi vigastuse, statistilised näitajad jäid tagasihoidlikumaks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

