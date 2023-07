Peatreener Rikberg: oluline on ületreeninguga mitte patustada

Eesti meeste võrkpallikoondis kogunes esmaspäeval, et alustada ettevalmistusi augusti lõpus algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. Peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile, et treeninglaagris on esialgu põhirõhk füüsilise vormi ühtlustamisel.

Rikberg ütles, et kõikidest koondisesse kutsutud mängijatest jääb sel suvel tervise tõttu kõrvale vaid Ardo Kreek, kuid koondises on ka teisi mängijad, kes taastuvad veel pikast klubihooajast ja suve alguses toimunud Kuldiigast.

Peatreener ütles, et esialgu peab tegelema füüsilise ettevalmistusega. "Meil on üsna ebavõrdne alguse hetk. On mehi, kes on neli nädalat aktiivselt puhanud ehk igapäevaselt sporti teinud. On mehi, kes on nelja nädala jooksul mõned jõusaalitrennid teinud ja on ülejäänud aja lihtsalt puhanud. On mehi, kelle puhkust saab mõõta kuudes, mitte nädalates," selgitas Rikberg.

"Avanädalad lähevad kindlasti füüsilise vormi ühtlustamiseks, teatud meestega tuleb individuaalselt toimetada. Oluline on mitte ületreeninguga patustada," lisas peatreener.

Rikberg sai Eesti meeste võrkpallikoondise peatreeneriks märtsikuus, aga ütles, et treeninglaager suuri üllatusi tõenäoliselt ei paku. "Põhiasi on vastutus, võidu kohustus, teiste inimeste tähelepanu. Aga need ei ole erinevad, kas need on klubis või koondises. Ühteviisi suurema vastutusega see peatreeneri roll on, sellega on õnneks tulnud juba aastate jooksul harjuda," sõnas peatreener.

"Et koondises midagi teistmoodi oleks, väga ei tunne. Võib-olla EM-finaalturniiri ajal, kui loodetavasti kohalik fänniarmee kohal on. Siis võib tekkida uus emotsioon," ütles alates 2005. aastast Eesti koondise juures töötanud Rikberg.

Ta ütles, et esimesed otsused mängijate osas tuleb teha kolme või nelja nädala pärast, kuid otsus laagrisse rohkem mängijaid kaasata oli teadlik. "Ega keegi mulle seda ette ei ole öelnud või sundi ette pannud. Ühelt poolt teeb see asja raskeks, sest nii paljude meestega võib treeningkvaliteet kannatada puudete arvu silmas pidades, meeskonna ühtsust silmas pidades. Aga teiselt poolt pole midagi teha - on mehi, kelle tervise kohal on teatud küsimärke. Vaatame, kuidas nad on vigastustest taastunud, kuidas nende keha koormusele reageerib," sõnas Rikberg.

"Sellest tulenevalt on mul palju lihtsam hoida rohkem mehi ja siis teha valikuid, kui et jääda ühest-kahest mängijast ilma ja siis hakata mööda Eestit või isegi Euroopat mõnda meest juurde otsima," lõpetas peatreener.

EM-finaalturniir toimub neljas riigis, Eesti peab alagrupimängud Itaalias. A-alagrupis tuleb lisaks võõrustajale kohtuda ka Saksamaa, Šveitsi, Serbia ja Belgiaga.

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiriga 30. augustil. Enne seda kohtub koondis kontrollmängude raames augusti alguses võõrsil Tšehhiga ning 18. ja 19. augustil Tallinnas Kalevi spordihallis Ukrainaga.

Koondise koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan, Valentin Kordas

Nurgaründajad: Robert Täht, Martti Juhkami, Märt Tammearu, Karli Allik, Stefan Kaibald (lisaks Albert Hurt erigraafikuga)

Temporündajad: Andri Aganits, Timo Tammemaa, Henri Treial, Mihkel Varblane, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter