Eesti võrkpallikoondis peab nädalavahetusel kodus kaks Euroopa liiga mängu

Eesti koondis teenis eelmisel nädalavahetusel kaks võitu, kui nii Slovakkia kui ka Albaania alistati kolmes geimis.

Peatreener Alar Rikberg on sel nädalal treeninud laiendatud koosseisuga ja plaanib ka mängudes mõned vangerdused teha. "Sel nädalal oleme nii trennides kui mängudes laiendatud koosseisuga ja igaks mänguks anname üles erinevad koosseisud. Tahan kasutada vähemalt 16 meest sel turniiril," vahendab Volley.ee peatreeneri sõnu.

"Kosovoga saame jätkata sealt, kus Slovakkias lõpetasime, ehk olukorras, kus meil on vaja võtta kohustuslik võit. Nüüd on meil ka surve ja kohustus see mäng enda kasuks pöörata."

"Austrial on mitmel positsioonil uusi mehi, kelle vastu me pole mänginud. Mitmed head ja teravad noored on lisandunud. Nende seniste mängude põhjal oli veidi üllatav, et nad Soomelt geimi kätte said ja samavõrra üllatav, et nad Montenegrost jagu ei saanud. Seal on diagonaal, kes aastaid Itaalias mänginud ja veel korralikke mängumehi, aga nad pole suutnud oma potentsiaali realiseerida. Miskipärast on nad hädas olnud, aga alahinnata neid ei tohi, oskavad mängida ja pole võrkpallikauge riik," lisas Rikberg.

Kohtumine Kosovoga algab reedel kell 18 ning kohtumine Austriaga pühapäeval kell 16. Laupäeval toimub kell 16 mäng kahe külalise vahel.