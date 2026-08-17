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Alar Rikberg: treeningud on intensiivsed ja pikemad kui kevadel

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Siim Lõvi/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis valmistub kolme ja poole nädala pärast algavaks Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks. Enne seda mängitakse kolm kontrollturniiri, kus peatreeneri käsutuses on 16 meest.

Eesti meeste võrkpallikoondis on EM-eelses laagris olnud koos kaks nädalat, aga tõsisemate pallitreeningutega alustati esmaspäeval. Enne 10. septembril algavat EM-i peetakse kolm kontrollturniiri, neist viimane on vahetult enne finaalturniiri algust.

"Kõik need asjad, mida olen soovinud teha, on saadud tehtud. Treeningud on intensiivsed, pikemad kui kevadises tsüklis. Ka füüsiline konditsioon on juba päris hea. See, mida oleme seni teinud, olen päris hästi rahul," lausus peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

Mehi on ettevalmistusse jäänud 16, neist finaalturniiri koondisesse mahub 14. Lõplik valik tehakse vahetult enne finaalturniiri.

"Hea meel on, et sai ka alaliiduga nii kokku lepitud, et sõprusmängudele sõitev seltskond on tavapärasest veidi suurem," lausus Rikberg. "Kõik 16 meest löövad kaasa kontrollturniiridel nii Rootsis, Rumeenias kui ka Tallinnas Kalevi spordihallis."

Toimetaja: Siim Boikov

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