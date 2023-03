Meeste võrkpallikoondis saab eestlasest peatreeneri

Äsja Tartu Bigbankiga Balti liiga tiitlit kaitsnud 41-aastane Rikberg on meeste koondise juures erinevates rollides olnud 18 aastat. Ta võtab teatepulga üle itaallaselt Fabio Solilt, kes pidi aasta alguses koondise juhendamisest loobuma. Rikbergi ootab ees töine suvi, esmalt tuleb paika saada kontrollmängud, selgitada koondise kandidaadid ja seejärel pidada mängud Euroopa Kuldliigas ning suve lõpus ootab Itaalias ees Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

"See on selgelt kõige olulisem amet, mida ma seni olen pidanud. Ühest küljest on Eesti koondist juhendada suur au, ent ka vastutus on suur. Vahe klubivõrkpalli peatreeneri ametiga on tuntav – klubisid on palju, rahvusmeeskonda aga vaid üks. Ees on ootamas väga töine suvi, selge kulminatsiooniga EM-finaalturniiri näol. Olen juba 18 aastat selle koondise juures olnud, vaevalt see 19. aasta mulle suuri üllatusi toob, aga positsioon on siiski uus," kommenteeris Rikberg ees ootavat väljakutset.

"Peatreenerina olen Tartu Bigbankis juba korraliku kogemuse saanud, ent koondises on avalikkuse tähelepanu, surve ja pinge midagi muud. Aga see on teadlik otsus ja loomulikult ma kandideerides lootsin selle ameti endale saada," lisas Rikberg.

Nüüd paneb Rikberg esmalt paika abilised ja seejärel hakatakse koondise kandidaatidega suhtlema. "Esmalt ootab ees abitreeneriga teemade läbi arutamine ja seejärel kõikide meestega otse suhtlemine. Seejärel tuleb paika panna sõprusmängud ja treeninglaagrite ajad," kirjeldas uus peatreener esimesi töökohustusi.

Abitreeneriks tuleb Avo Keel, teine abitreener on Audentese Spordigümnaasiumi treener Lauris Iecelnieks, üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, füsioterapeudid Toms Zvonkovs ja Mark Leinfeld ning statistik/mänedžer Märt Pajusalu.

Rikberg tahab koondises luua hea sisekliimaga õhkkonna. "Esimese aasta eesmärk on luua ühtne, väga hea keemiaga ja kokkuhoidev meeskond. Tahan koondises näha mängijaid, kes tõesti tahavad siin olla ja pingutavad selle nimel. Koht EMil pole kellelegi garanteeritud, vaid tuleb kõigil välja teenida."

Eesti Võrkpalli Liidu presidendi Hanno Pevkuri sõnul oli seekordne peatreeneri valiku tegemine erakordselt keeruline. "Oli väga häid variante ja lõppvooru jäänud kandidaadid väga võrdsed. Otsus tuli aga teha ning loodame, et Alar Rikberg õigustab talle pandud kõrgeid ootusi," täpsustas Pevkur.

Alaliidu juht märkis veel, et kuna meeste rahvuskoondis on läbimas sujuvat noorenduskuuri, siis esmane ülesanne sel suvel on leida koondise tuumik, kes sügisesel EM-il koondist vedama hakkab. "Leppisime juhatuses kokku, et peatreeneri leping on seekord 1+1+1 põhimõttel, ehk EM-i lõppedes vaatame hetkeseisule otsa, seejärel on mõõdupuuks järgmisel aastal uus EM-valiktsükkel ja kui see on edukas, siis on peatreeneril õigus viia meeskond ka 2025. aasta EM-ile," selgitas Pevkur.

Rikberg on statistiku ja abitreenerina töötanud Eesti koondises alates 2005. aastast, olles ametis nii Avo Keele, Gheorghe Cretu, Cedric Enardi kui Fabio Soli kõrval. Tartu Bigbankis alustas ta peatreenerina tööd aastal 2020 ja on sealt alates kahel korral valitud Eesti aasta treeneriks. Ta võitis eelmisel hooajal kõik kolm kodust karikat – nii Balti liiga, Eesti meistriliiga kui Eesti karikavõistlused. Eesti meistriks tuli ta Bigbankiga ka aastal 2021.

Gheorghe Cretu kõrval oli Rikberg abitreeneri/statistikuna ametis nii Poola kui Venemaa meistriliigades: 2014-2017 Lubini Cuprumis, 2017-2018 Belgorodi Belogories, 2018-2019 Rzeszowi Asecco Resovias.