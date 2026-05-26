Rikberg: suvi on pikk ja pakub erinevaid väljakutseid

Eesti meeskond peab sel nädalal Riias kaks kontrollmängu: 28. mail võõrustajaga ning päev hiljem Soomega. Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ütles ERR-ile teisipäeval, et tahab esimeseks Euroopa liiga alagrupiturniiriks koosseisu paika saada.

"Esmane eesmärk on anda mänguaega paljudele. 16 mehega Lätti sõidame ja kõik kindlasti väljakule saavad. Plaan on see, et keegi ei mängi liiga pikalt. Kasutan hokivahetusi, mängime mingid geimid ühe koosseisuga ja siis tuleb täitsa teine koosseis. [Segan] koosseisu kahe päeva vahel," ütles treener. "Eesmärk on saada ette kõige selgem pilt sellest, milline on see koosseis, kellega sõidame Slovakkiasse Euroopa liiga esimesele alagrupiturniirile."

Uue süsteemi raames on neljal koondisel võimalus tagada Euroopa liiga kaudu koht ka kahe aasta pärast toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. Eesti mängib esimesed mängud Euroopa liigas 5. ja 6. juunil, kui Slovakkias Popradis minnakse vastamisi võõrustaja ja Albaaniaga. Nädal hiljem võõrustatakse Kosovot ja Austriat, sellest omakorda nädal hiljem mängitakse Montenegros Rootsi ja võõrustajaga.

"Suvi on pikk, suvi on erinevate tahkudega ja pakub väga palju erinevaid väljakutseid. Iga mäng on kaalul, iga geim on kaalul. Meil on eesmärk teha tulemus Euroopa liigas, kogume edetabelipunkte mõeldes järgmistele EM- ja MM-finaalturniiridele," sõnas Rikberg. "Siis on septembris ees kõige suurem siht ehk EM-finaalturniir, kus tahaks teha rohkemat, kui sai tehtud eelmisel korral."

"Dünaamika on ka võistkonna sees hoopis teistsugune. Kui mullu sai võetud vähe mehi ja järele proovitud raudvara – kindlad mehed, kellega olen mina aastaid koos toimetanud – siis selle võrra oli asi lihtsam. Tänavu on meil palju mehi, palju uusi nägusid, see meeskond hea dünaamikaga omavahel käima saada on omaette väljakutse," lisas ta.

Pärast Euroopa liigat ootab koondist septembris ees ka tänavune EM-finaalturniir, Soomes Tamperes toimuval alagrupiturniiril kohtuvad eestlased Serbia, Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega.