Pikalt põlvevigastusega heidelnud Täht: tituleerin ennast terveks

Eesti meeste võrkpallikoondis kogunes esmaspäeval, et alustada ettevalmistusi augusti lõpus algavateks Euroopa meistrivõistlusteks. Nurgaründaja Robert Täht ütles, et on lõpuks jõudnud punkti, kus saab öelda, et on raskest põlvevigastusest taastunud.

Veebruaris põlve vigastanud Täht ütles ERR-ile, et päris 100 protsendi juurde ta jõudnud ei ole, kuid peab ennast sellegipoolest terveks. "Nii palju kui viimased nädalad olen saanud pallimängu proovida, ei ole ühtegi kaebust esinenud. Olen pannud nii palju, kui torust on tulnud ja seni on hästi olnud," ütles 29-aastane nurgaründaja.

Täht ütles, et praegune periood on olnud tema jaoks ebatavaline. "Esiteks pole koondisesuve pikalt olnud, teiseks polnud kunagi elus nii pikka pausi ka võrkpallist olnud. Tegelikult pole ma pool aastat sisuliselt saanud võrkpalli mängida. Ütleme nii, et olen oodanud opilauale minekust saati tänast päeva, et siin meestega uuesti alustada," sõnas koondislane.

Profikarjääri jooksul nii Poolas, Türgis, Itaalias kui ka Brasiilias mänginud Täht ütles, et meeskonnas on kujunenud hea keskkond, milles augusti lõpus algavaks EM-finaalturniiriks valmistuda.

"Olin esimese tsükli ka samade meestega koos, mõned vanemad liitusid nüüd suve teises pooles. Kuna tegin tsükli kaasa, kuigi oma programmi järgi, siis tunnen ennast õiges keskkonnas. Kõik, kes meil täna koos on, välja arvatud Ardo [Kreek], kõik mehed olid nõus tulema ja see on hea punt, kellega siin tööd hakata tegema," sõnas Täht.

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiriga 30. augustil. Enne seda kohtub koondis kontrollmängude raames augusti alguses võõrsil Tšehhiga ning 18. ja 19. augustil Tallinnas Kalevi spordihallis Ukrainaga.