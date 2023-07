Wembanyamale tõmmati hea mängu järel kardin ette

Korvpalliliigas NBA mängiv San Antonio Spurs teatas esmaspäeval, et tänavuse draft'i esimese valiku Victor Wembanyama jaoks on suveliiga kahe mängu järel lõppenud.

Wembanyama tegi Spursi eest oma suveliiga debüüdi reedel, kui tabas 13 viskest vaid kaks. Teises mängus pühapäeval kogus Prantsusmaa talent juba 27 punkti, 12 lauapalli ja neli blokki, kuigi Spurs kaotas 80:85 Portland Trail Blazersile.

San Antoniot ootab Las Vegases veel kolm mängu, kuid esmaspäeval teatas tiim, et Wembanyamat suvel rohkem väljakul ei näe.

"Mind ootavad kaks-kolm suurepärast kuud, mis muudavad mu elu," sõnas prantslane pärast pühapäevast mängu. "Eelmise kuu jooksul ei moodustanud korvpall isegi 50 protsenti mu päevakavast. Ma ei kannata seda. Tean, et see on mu elus eriline moment, aga olen ausalt öeldes õnnelik, et see on läbi. Tahan lihtsalt trenni teha ja korvpalli mängida."