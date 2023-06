Esimeseks NBA hooajaks valmistuv Wembanyama jätab MM-i vahele

Varem oli Wembanyama andnud kinnituse, et mängib MM-il. "See poleks arengu mõistes realistlik ega tervise seisukohalt mõistlik," ütles Wembanyama Prantsusmaa väljaandele L'Equipe. "Loodan, et inimesed mõistavad. See valmistab ka mulle endale pettumust. Prantsusmaa koondis on endiselt minu jaoks tähtis, tahan nendega koos võimalikult palju tiitleid võita. Aga ma arvan, et see on vajalik ohverdus."

Prantsusmaa võitis Tokyo olümpiamängudel hõbeda ja on augusti lõpus algaval MM-il üks soosikuist.

Mullu sügisel Prantsusmaa koondise eest debüüdi teinud Wembanyama rõhutas, et tegemist oli tema enda otsusega, mida tema uus tööandja San Antonio Spurs toetas. Wembanyama sõnul võttis ta otsuse vastu pärast arstidega suhtlemist ning tulevikule mõeldes – kuna järgmisel aastal on ka Pariisi olümpia, olnuks tema järgneva kahe aasta mängukoormus liiga suur. Lõppenud hooajal mängis ta enda senise koduklubi Metropolitans 92 eest 62 mängus ning kui sinna juurde lisada esimene hooaeg Spursis ja siis veel olümpia, leidis Wembanyama, et see teeks kokku umbes 170 matši 24 kuu jooksul, seetõttu pidas ta mõistlikumaks MM-ist siiski loobuda.

Tänavune korvpalli MM algab 25. augustil ja lõpeb 10. septembril, võõrustajariigid on Filipiinid, Jaapan ja Indoneesia.