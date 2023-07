Philipsen pälvis võimsa lõpuga Cavendishi ees kolmanda etapivõidu

Võrdlemisi laugel etapil 10 kilomeetrit enne lõppu ringristmikul kohti kaotanud Cavendish võitles end viimaseks sprindiks tagasi esikohale, kuid tänavusel velotuuril suurepärast hoogu näidanud Philipsen möödus britist finišijoone ees kergusega ning pälvis enda kolmanda etapivõidu.

"Saame meeskonnana saavutuse üle uhked olla, sest ilma nendeta poleks kolmandat etapivõitu tulnud. Ma olen väga õnnelik ja uhke. Me olime viimase kolme kilomeetri peal väga head, ma olin heas hoos ja ei pidanud enne lõpuspurti kuigi palju pingutama," sõnas võitja pärast etappi.

Cavendish jahib jätkuvalt enda karjääri 35. etapivõitu Prantsusmaa velotuuril, reedene etapp leidis aset täpselt 16 aastat pärast tema debüütsõitu. "[Cavendish] oli väga tugev ja ma oleks tahtnud ka teda võitmas näha. Ta üritab ja üritab, on kõrgetel kohtadel ja heas vormis," sõnas Philipsen.

Kolmandaks jäi Biniam Girmay (Intermarche-Circus-Wanty), neljandana ületas finišijoone Luca Mozzato (Team Arkea Samsic) ning viiendaks jäi Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).





An finish sees Jasper Philipsen pip Mark Cavendish to take Stage 7 at the Tour de France, his third stage win of the week pic.twitter.com/TLjKKNlG2P