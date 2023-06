HC Viimsi käsipallitiim jõudis seenioride Euroopa mängudel poolfinaali

Avamängus alistas Viimsi 13:8 Poola klubi WKPR Masters Warszawa 13:8, kuid pidi seejärel tunnistama ungarlaste Budapest Old Boys 55 12:10 paremust 10:12. Siiski tagasi edasipääs poolfinaali.

"Mängu poolakate vastu alustati väga hea kaitsega ja esimese 15 minutiga, mis on mängus olulised, suudeti vahe sisse ära teha, mis püsis kuni mängu lõpuni. Poolaja lõpus oli väike edu veel ka selles, et mängisime kuuekesi nelja vastu," kommenteeris Hendrik Karlson.

Esimese kohtumise resultatiivseim oli Margus Varik seitsme väravaga, talle järgnes Ilpo Johannes Kilpeläinen nelja, Jaanus Rätsep ja Hendrik Karslon ühe väravaga.

"Teine mäng oli kahjuks täpselt ümber pööratud. Ungarlased said meie vastu vahe sisse, mida hoidsid kuni mängu lõpuni. Õppetund, et kohe alguses tuleb korralikult alustada ning ei saa oodata, millal me n-ö soojaks saame. Aga edasipääs poolfinaali on tagatud, mis oli ka tänase päeva eesmärgiks," oli Karlson kokkuvõttes päevaga siiski rahul.

Teises kohtumises oli Karlson kolme väravaga parim, Ilpo Johannes Kilpeläinen ja Kalev Svilberg panustasid kumbki kahe ning Ain Kont, Jaanus Rätsep ja Margus Varik ühe väravaga.

Poolfinaalid peetakse laupäeval, 1. juulil 2023.

Mänguaeg on alagrupimängudes 2x15 minutit. Meeskondadele ei ole reeglitekohaselt alagrupimängudes lubatud mõttepause, kuid lubatud on määrata kaheminutilisi karistusi. Finaalmängude mänguaeg on 2x20 minutit, lubatud on üks mõttepaus poolaja kohta ning kaheminutilised karistused.

Viimsi seenioride võistkonda esindavad: Ain Kont, Mart Liinat, Hendrik Karlson, Kalev Svilberg, Andres Neema, Ahti Pihkva, Raivo Laast, Margus Varik, Jaanus Rätsep, Tõnis Turmann, Andres Ottis, Raoul Aalbeeg, Tamur Tensing, Jürgen Palm, Mika Olof Helaskoski, Ilpo Johannes Kilpeläinen, Birger Bengt-Erik Grottell. Esindaja Ain Kont.