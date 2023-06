Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari 24 riigist

Autoralli MM-hooaja kaheksandale etapile on end kirja pannud 53 võistluspaari 24 riigist. Rally Estonia raames sõidetava Eesti autoralli meistrivõistluste neljanda etapi registreerimine on aga veel täies hoos.

Neljandat aastat järjest Eestis sõidetava MM-ralli stardirivi avavad 2022. aasta maailmameistrid Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen, kellel on Eesti teedel kaitsta kahe viimase aasta võit. Toyota Gazoo Racing meeskonna eest on veel starti tulemas tänavuse Horvaatia MM-ralli võitjad Elfyn Evans ja Scott Martin ning nende meeskonnakaaslased Takamoto Katsuta ja Aaron Johnston.

Hyundai Motorsport meeskond saabub Eestisse samuti kolme Rally1 võistlusautoga, milles istumas tänavuse Sardiinia MM-ralli võitjad Thierry Neuville ja Martyn Wydaeghe, soomlased Esapekka Lappi ja Janne Ferm ning Hyundai i20 N Rally1 autoga teevad debüüdi Teemu Suninen ja Mikko Markkula.

Kodupubliku ootused on loomulikult eelkõige seotud Ott Tänaku ja Martin Järveojaga, kes on üheksa-aastase pausi järel Rally Estonial taas stardis Fordiga. Tänavused Rootsi MM-ralli võitjad saavad avapäeval rajale kolmandana. Teise M-Sport meeskonna poolt ettevalmistatud Ford Puma Rally1 autoga võistlevad Eesti teedel Pierre-Louis Loubet ja Nicolas Gilsoul.

WRC2 klassi stardirivi avavad Eestis selles klassis MM-sarjas teisel kohal olevad Oliver Solberg ja Elliott Edmondson (Škoda Fabia RS Rally2), kelle järel saavad rajale Gus Greensmith ja Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) ning esimest korda Hyundai i20 N Rally2 autoga võistlevad Emil Lindholm ja Reeta Hämäläinen.

Sarnaselt WRC klassiga ei puudu eestlased ka WRC2 klassi nimekirjast. Esimesena saavad eestlastest rajale Egon Kaur ja Jakko Viilo, kes tulevad koduteedel starti Škoda Fabia RS Rally2 autoga. Möödunud aasta Rally Estonial juunioride arvestuses rekordilised 17 kiiruskatset võitnud ja aasta lõpus juunioride maailmameistriks kroonitud Robert Virves on esimest korda kodusel MM-rallil stardis Ford Fiesta Rally2 võistlusauto ja britist kaardilugeja Craig Drewga.

Möödunud aastal WRC2 Junior arvestuses koduteedel teise koha saanud Georg Linnamäe tuleb starti Eesti rallipublikule juba tuttava James Morganiga, nende Hyundai i20 N Rally2 võistlusauto valmistab ette Eesti meeskond RedGrey.

WRC2 arvestuses on Eesti MM-rallil eestlastest veel starti tulemas Priit Koik ja Kristo Tamm (Škoda Fabia Rally2 evo) ning Kaspar Kasari ja Rainis Raidma (Škoda Fabia R5). Kokku on WRC2 klassis end järjekorras 13. Rally Estoniale registreerinud 24 võistluspaari.

Lisaks Rally1 ja Rally2 autodele on Eesti teedel starti tulemas ka 15 Rally3 ja 4 Rally4 autot. Rally Estonia on hooaja neljandaks osavõistluseks Junior WRC klassi võistlejatele, keda on Ford Fiesta Rally3 autodega registreerunud kaheksa võistluspaari jagu.

Esiveoliste Rally4 autodega on kodusel MM-rallil end proovile panemas neli Eesti võistluspaari – Estonian Junior Challenge liidrid Jaspar Vaher ja Evelin Mitendorf (Ford Fiesta Rally4), Karl-Markus Sei ja Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4), FIA Rally Star finalistid Romet Jürgenson ja Siim Oja (Ford Fiesta Rally4) ning Kevin Lempu ja Andre Rahumeel (Ford Fiesta Rally4).

Tänavune Rally Estonia on ühtlasi hooaja neljas etapp autoralli Eesti meistrivõistlustel osalejatele. Teist aastat järjest Eesti meistrivõistluste kalendrisse kuuluv võistlus on etapiks enamikule klassidele (va. klassid EMV9 ja EMV10).

Kahe võistluspäeva jooksul ootab Rally Estonial võistlejaid ees viis kiiruskatset. Hooaja neljanda etapi kogudistantsiks on 366,09 kilomeetrit, millest katsed moodustavad 73,84.

Stardipoodium ja SSS1 toimuvad neljapäeva õhtul. Reedel sõidetakse neli lisakatset. Võitjaid autasustatakse finišipoodiumil Tartu Raekoja platsil reede õhtul ca kell 22.30.

Eesti meistrivõistluste etapile registreerimine lõpeb 4. juulil.

Rally Estonia sõidetakse 20.-23. juulini Tartus ja Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre, Mustvee ning Kastre valla teedel.