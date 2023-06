Aava Rally Estonia eel: loodan, et Eestile tuleb pjedestaalikoht

"Laias laastus sõidame sel aastal samu katseid ja poodium on Tartu kesklinnas. Service park on jätkuvalt ERM-is. Mis veel oluline, on see, et ERM-i ümbrusesse tekitame rallifestivali. Sellel aastal lisaks poodiumile, mis on tasuta, on ka service park pealtvaatajatele tasuta. Seal on nii WRC kui Eesti meistrivõistluste service. Kelle rahalised võimalused on väga piiratud, tuleb võtta fookus Tartu kesklinnale ja ERM-i service park'ile," rääkis Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava pressikonverentsil.

"Nagu ütlesin, üldiselt sõidame samu kiiruskatseid, osad oleme ümber pööranud, oleme teinud liigendusi. Suuremad muudatused see, et Kastre vallas sõidame neljapäeva hommikul uue testikatse ja pühapäeval sõidame Karaski katse, mis minu arvates võiks olla ka mängumuutja, seal on palju tempomuutusi ja katse lõpuosa on väga tehniline," jätkas Aava. "Loomulikult on meil kohal absoluutsed tipud WRC ja Rally1 autodega. Viimased võistlused MM-il on näidanud et konkurents on WRC klassis väga tihedaks läinud. Meil on sel aastal väga palju Eesti võistlejaid, kes osalevad WRC2 sarjas ja ma loodan, et Rally Estonial on nad kõik kohal. Ei taha küll neile pingeid peale panna, aga loodan, et pjedestaalikoht ikka tuleb."

"Soovin, et teeksime sel aastal ühe vägeva Rally Estonia ja et teeksime publikurekordi!" ütles Aava lõpetuseks.

Pressikonverentsil osales ka Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja. "Valmistusin Keenia ralliks, ega ma Rally Estoniast väga palju ei tea. Põgusalt olen tutvunud katsetega. Korralikud katsed ja see on kõige tähtsam," sõnas Järveoja, kelle sõnul on senise hooaja eredaim hetk olnud Rootsi ralli võit. "Eredad hetked on ikka siis, kui hästi läheb. Kahjuks on neid mitteeredaid hetki ka olnud, aga loodame, et tuleb neid eredamaid ka veel."

Küsimusele, kes Rally Estonia võidab, vastas Järveoja: "Kõige kiirem piloot!"

Lisaks Järveojale osalesid pressikonverentsil veel rallisõitjad Robert Virves, Georg Linnamäe, Egon Kaur, Gregor Jeets, Jaspar Vaher, Patrick Enok, Romet Jürgenson, Karl-Markus Sei ja Timmu Kõrge.