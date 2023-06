Suninen istub Rally Estonial Hyundai rooli

Suninen on mitmel korral Hyundai Rally1 kategooria autot katsetanud. Meeskond teatas reedel, et taaselustavad noorsõitjatele mõeldud arenguprogrammi, mille raames saab Suninen sel hooajal WRC klassis kaasa teha.

"See on suurepärane võimalus tagasi kiireimate autode juurde saada, olen seda väga igatsenud," sõnas Suninen. "Eesti ja Soome on minu jaoks tugevad rallid olnud, väljakutseks saab aga Hyundai hübriidtehnoloogia, mida ma pole väga testida saanud."

"Mõlemad rallid on tuntud sprindirallidena, kus sul on vaja 110-protsendilist enesekindlust ja headeks tulemusteks on vaja esimesest kurvist gaas põhja panna. See nõuab minult palju kannatlikkust. Minu eesmärk on samm-sammult autot paremini tundma õppida ning ajapikku paremat tempot näidata," lisas soomlane.

Pärast Craig Breeni traagilist hukkumist Horvaatia MM-rallil on sel hooajal Thierry Neuville'i ja Esapekka Lappi kõrval meeskonna kolmanda autoga sõitnud Dani Sordo.