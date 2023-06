Saksamaad võitnud Eesti 3x3 koondis jäi valusal moel veerandfinaalist välja

Tasavägise mängu alguse järel läks Saksamaa meeskond 2.20 pärast avavilet Eesti vastu 5:3 juhtima, üks-ühe vastu mängides jäi Eesti rünnakul hätta ning kaotusseis suurenes 5:8 peale.

Oliver Metsalu tabas siis kaks kaugviset, Jaan Puidet lisas ründelauapalli järel korvi alt punkti ja Eesti jõudis poole mänguaja täitudes 10:10 viigini. Kolm minutit enne mängu lõppu blokeeris Robin Kivi seisul 13:13 vastaste viske, Metsalu korvi ja Hendrik Eelmäe pealtpaneku järel läks Eesti ette 15:13.

4,5 sekundit enne lõpusireeni saatis Saksamaa Puideti vabaviskejoonele, eestlane tabas kahest vabaviskest esimese ning kuigi ründelaua järel ei õnnestunud punktilisa teenida, sai Eesti 20:18 võidu.

Alagrupis kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Eesti jäi ootama Serbia ja Poola vahelist mängu, kus edasipääsuks oli vaja Serbia võitu.

37 sekundit enne mängu lõppu oli Serbia kahe punktiga ees, väljakuperemehed vähendasid kaotusseisu minimaalseks ning neile jäi ka viimane rünnak. Poolakate pikk tsenter Adrian Bogucki tabas korvi alt ning viis kohtumise lisaajale, kus ta realiseeris ise vabaviske ja tabas korvi alt ehk tõi Poolale 20:18 võidu.

Eesti naiskond alustas kohtumist hästi ja läks 2:0 ning 3:1 juhtima, aga Poola kasutas osavalt ära ebavõrdsed kaitsevahetused ning püsis mängus. Marie Anette Sepa järjestikuste läbimurrete järel taastas Eesti kolm minutit pärast kohtumise algust kahepunktilise edu, aga vastaste liidri Aldona Morawieci kahepunktiviske järel läks Poola ette 9:8.

Poola teenis seejärel aga neli punkti järjest, Eesti rünnakud ei leidnud loogilisi lahendusi ning võõrustajad suurendasid vahe viiele punktile. kuigi pool minutit enne mängu lõppu näiliselt raskelt põlve vigastanud Annika Köster ja Kadri-Ann Lass tabasid kaugviske ning tõid Eesti veel punkti kaugusele, pidas Poola lõpus vastu, teenis 16:15 võidu ja lükkas eestlannad konkurentsist.

"Need kaks mängu olid võidetavad, ühes tegime 13 ja teises 11 viga - kui anname nii palju kergeid punkte vastastele, ongi raske võita. Raske oli, aga oleme õnnelikud, et saime ühe raske võidu kätte," tõdes Lass ERR-ile. "Need kaks kaotust jäävad mõneks ajaks kripeldama."

"Mulle tundub, et hästi pigem ei ole," kommenteeris Kösteri vigastust peatreener Siim Raudla. "Ma ei hakka siin diagnoose panema, aga pigem vist on kehvasti. Ma ei saa tüdrukutele midagi ette heita, peame vaatama, kellega mängisime - need on korvpalliriigid. Meid ei hellitatud ei vastaste ega kohtunike poolt. Meil jäi natuke puudu, aga järelikult see on meie hetkeseis."

Enne mänge:

Eesti naiskonnal on kirjas võit ja kaotus ja enne viimast vooru ollakse D-alagrupis Leedu järel teisel kohal, Poolal on seni võiduarve avamata. Alagrupist edasi veerandfinaali pääsevad kaks paremat.

Eesti 3x3 korvpallimeeskond kohtub alagrupi viimases matšis Saksamaaga. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 22.

Ka Eesti meeskonnal on kirjas võit ja kaotus ning praegu ollakse B-alagrupis kolmandal kohal. Täiseduga jätkav Saksamaa on esikohal, Poola on ühe võidu ja kaotusega teine ning Serbia, kel on võiduarve veel avamata, on neljas. Edasipääsuks peab Eesti Saksamaad võitma.