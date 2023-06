Raudla Kösteri vigastusest: diagnoosi ei hakka panema, aga vist on kehvasti

Eesti oli pool minutit enne reedese kohtumise lõppu kahepunktilises kaotusseisus, kui Köster vigastas mänguolukorras vasaku jala põlve ning jäi väljakule lebama. Eestlanna kanti naiskonnakaaslaste poolt platsilt ära ning hiljem tohterdasid teda intervjuutsoonis arstid. Turniiril kaks kaotust ja ühe võidu teeninud koondis edasi ei pääsenud.

Köster on karjääri jooksul pidanud ühe raske põlvevigastuse läbi elama, kui rebestas 2016. aasta kevadel Eesti-Läti naiste Ühisliiga finaalturniiril põlve ristatisideme.

"Mulle tundub, et hästi pigem ei ole," kommenteeris Kösteri vigastust peatreener Siim Raudla. "Ma ei hakka siin diagnoose panema, aga pigem vist on kehvasti. Ma ei saa tüdrukutele midagi ette heita, peame vaatama, kellega mängisime - need on korvpalliriigid. Meid ei hellitatud ei vastaste ega kohtunike poolt. Meil jäi natuke puudu, aga järelikult see on meie hetkeseis."