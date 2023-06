Eelmäe: korvpallijumal ei olnud Eesti poolel, aga potentsiaali meil on

"Poola kohtunikud suutsid meile jälle ära vilistada! Tundub, et korvpallijumal ei olnud täna Eesti poolel. Need kolm mängu näitasid ära, et tegelikult meil potentsiaali on. See koosseis oli enne mänge koos kaks päeva, selle lühikese aja jooksul suutsime Eesti rahvale päris head mängu näidata," arvas Hendrik Eelmäe intervjuus ERR-ile reede õhtul.

Kuigi turniiri avamängus Serbia üle magusa võidu saanud Eesti alistas reedel ka tugeva Saksamaa, oli koondisel edasipääsuks vaja Serbia võitu Poola vastu. Paraku teenisid lisaaja järel võidu võõrustajad ja nii jäi Eesti veerandfinaalist välja. "Varem on ka surnud ringid Eesti kahjuks mänginud, paraku elu on selline," tõdes Eelmäe.

"Nüüd tuleb väike paus, siis hakkame Eesti võistlusi mängima ja läheme vist Lätti ka. Siis hakkame vaikselt juba 5x5 korvpallihooajaks valmistuma. Paraku on elu selline, et Eestis ei ole veel 3x3 profivõistkonda, kõik peavad leiba teenima 5x5 korvpalliga. Loodan sisimas, et kunagi need võimalused ka leitakse, et Eesti saab 3x3 profisatsi välja panna," mõtiskles Tartu Ülikooli korvpallimeeskonnas mängiv Eelmäe.