Peatreener Raudla: kui Serbiat võidad, teed midagi õigesti

A-grupis mängiv Eesti (Jaan Puidet, Robin Kivi, Hendrik Eelmäe, Oliver Metsalu) võitis Serbiat 17:16, Poolale jäädi alla 17:21. Esimeses matšis oldi kaks minutit enne lõppu 11:13 taga, aga seejärel kasutati oskuslikult ära serblaste vigadeprobleem. Kivi tabas otsustavatel hetkedel neli vabaviset, ühe korvi lisasid nii Metsalu kui ka Eelmäe.

Kivi ja Metsalu panustasid mõlemad võitu viie punktiga, Eelmäe arvele jäi neli ja Puidetile kolm punkti.

Kuigi Serbia ei võistle Euroopa mängudel parimas rivistuses, tundis koondise peatreener Siim Raudla hoolealuste üle uhkust. "Iga päev Serbiat ei võida, olgu see saali- või 3x3 korvpall. See oli nii minu kui ka mängijate jaoks esimene. Kui Serbiat võidad, siis teed midagi õigesti," rääkis ta.

Teine mäng Poolaga algas Eestile keeruliselt. Kuigi nelja minuti järel juhtis Eesti 9:4, said võistkondlikud vead kiirelt täis. Poola haaras initsiatiivi, jõudis järgi ja läks ka ette. Eesti viimane helge hetk oli neli minutit enne lõppu, mil Kivi vähendas kaotusseisu 15:16 peale. Seejärel võttis Poola kodupubliku rõõmuks aga kindlalt oma ära. Eesti resultatiivseim oli kaheksa punktiga Puidet.

"Rääksime enne mängu, et tuleb väga raske lahing," ütles peatreener Raudla. "Meie saime hea võidu, Poola sai noorelt Saksamaa satsilt kaotuse (20:21). Alustasime küll hästi, aga siis tundus, et eksisime oma reeglite vastu. Lasime vastaste liidri (Przemyslaw Zamojski) käima, ta pani ära ka raskeid viskeid. Sealt sai ka pikk mees (215 cm pikkune Adrian Bogucki) oma kindluse käima. Võitlesime lõpuni, aga natuke jäi väheks. Alguses kiirelt täis saanud vead ka pärssisid meie mängu. Peame üle vaatama, kui agressiivsed saame või ei saa mängu alguses olla."

Kahe vooru järel on Saksamaal A-grupis kaks võitu, Poolal ja Eestil üks võit ja Serbia on seni nulli peal. Veerandfinaali pääsevad iga grupi kaks esimest. Otsustava kohtumise Saksamaa vastu peab Eesti reede õhtul.

"Kokkuvõttes peame päevaga rahul olema. Meil on noor ja vähe kokkumänginud võistkond. Jätsime endale kõik võimalused alagrupist edasi saada. Reedel läheme Saksamaad sajaprotsendiliselt võitma. On ka võimalus, et tekib surnud ringi teema. Peame hindama, kui palju tuleb ise punkte visata ja palju saame lasta vastastel visata," sõnas Raudla.

Eesti 3x3 naiskond alustab C-alagrupis mänge neljapäeva õhtul, vastasteks on Leedu ja Ukraina. Eesti mängib koosseisus Marie Anette Sepp, Sofia Kosareva, Annika Köster ja Kadri-Ann Lass. 2019. aastal Euroopa mängudel hõbemedali võitnud koosseisust on seekord kohal Köster ja Lass.

*

BMX freestyle'i võistlusel pääses Eesti koondislastest finaali Liis Lokk. Tema kahe sõidu keskmine skoor oli 38,25 punkti (37 ja 39,5 punkti), mis andis kvalifikatsioonis 15 osaleja seas 11. koha. 12 sportlase osalusel peetav finaal peetakse neljapäeval. Meeste kvalifikatsioonis sai Kristen Põder 31,66 punktiga 28. koha ja finaali ei pääsenud.

Padelis Eesti paarid esimesest ringist edasi ei jõudnud. Naiste paarismängus kaotasid Emily Hang – Nora Leinus Poola duole Aleksandra Rosolska – Zofia Piorkowska 2:6, 0:6. Meeste paarismängus jäid Erko Nigula – Siim Tuus 2:6, 2:6 alla Prantsusmaa sportlastele Adrien Maigret – Benjamin Tison.

"Seis võtab selle mängu kokku," kommenteeris Tuus Eesti meespaari etteastet. "Prantslased olid klass kõrgemal, väga stabiilsed. Ei leidnud täna seda rohtu, et sealt midagi rohkemat välja võtta."

Kujundujujad Maria Ruditš ja Ksenija Grabtsuk said paaride vabakava kvalifikatsioonis 68,4 punktiga 18. ehk viimase koha ning finaali ei pääsenud. Neljapäeval osalevad Ruditš ja Grabtsuk paaride kohustusliku kava võistlusel.