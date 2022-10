VIDEO | NBA draft'i eeldatav avavalik säras USA-s võimsa esitusega

Kui teisipäeval viskas Wembanyama Las Vegases Boulogne-Levallois' kaotusmängus G-League Ignite'i vastu 36 punkti, läks talle neljapäeval 112:106 võidus kirja 36 punkti, 11 lauapalli, neli resultatiivset söötu ja neli viskeblokeeringut.

Pikale kasvule vaatamata demonstreeris Wembanyama USA publikule oma suurepärast viskekätt ja liikuvust, mis on temast paljude ekspertide arvates teinud ehk enim NBA-sse oodatud mängija pärast LeBron Jamesi.

"Kõik on viimastel aastatel olnud niinimetatud ükssarvikud, aga tema on rohkem nagu tulnukas," rääkis James teisipäeval Wembanyamast ise. "Mitte keegi pole varem väljakul näinud kedagi nii pikka, aga nii graatsilist. Ta on ainulaadne talent ja loodetavasti püsib ta täie tervise juures. Ta on suur mängija."

"Mul oli võimalus teda eelmisel aastal mängimas näha, sest mu noorem vend Kostas mängis Lyoni eest ja nad olid tiimikaaslased," sõnas kahekordne NBA kõige väärtuslikum mängija Giannis Antetokounmpo. "Ta oli juba siis uskumatu. Ta on oma pikkuse kohta ülimalt kiire, ta liigub hästi, viskab hästi, on kaitses hea. Ta on uskumatu. Tal on võimalus saada üheks kõigi aegade parimaks korvpalluriks, sest me ei ole varem kedagi sellist näinud. Peame end valmis panema," andis Kreeka staar ülejäänud liigale hoiatuse.

Käesolevat Prantsusmaa kõrgliigahooaega alustas Wembanyama kaksikduubliga, kui kogus Gravelines-Dunkerque'i vastu 23 punkti ja kümme lauapalli. Pau-Orthezi vastu sai ta kirja kümme punkti ja kaheksa lauapalli, eelmisel nädalal viskas ta Le Portelile 19 punkti, kogus kuus lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget ning jagas kolm korvisöötu.