Gobert NBA draft'i võimalikust avavalikust: teadsin, et ta on eriline

NBA korvpalliliigas Minnesota Timberwolvesis mängiva prantslase Rudy Gobert'i sõnul sai ta 18-aastase kaasmaalase Victor Wembanyama mängu vaadates aru, et tegu on erilise mängijaga.

Victor Wembanyamat võrreldakse juba tõeliste NBA legendide Kareem Abdul Jabbari ja Wilt Chamberlainiga, kirjutab Eurohoops.

Noore 18-aastase Wembanyama tegemistel hoiab silma peal ka Prantsusmaa koondise üks liidreid Rudy Gobert.

"Tunnen Victorit sellest ajast, kui ta oli 13-aastane. Ta on väga tark. Ilmselgelt on tal kõik vajalikud omadused olemas, kuid mis teeb ta eriliseks, on tema mõttelaad ja mentaliteet. Ta tahab olla suurepärane ja ta teab, mida on vaja, et seda saavutada. Ta paneb selle kõik kokku ja teeb kõvasti tööd, et sellele tasemele jõuda," ütles Gobert Eurohoopsile antud intervjuus.

Gobert teadis pärast esimest korda, kui ta nägi Wembanyamat mängimas, et tegu on erilise noore talendiga.

"Teadsin, et ta on eriline, kui nägin teda mängimas. Nendel viimastel päevadel võime kõik nõustuda, et temast tuleb midagi ainulaadset. Niipea, kui sain temaga rääkida ja tema mõtteviisist aru, teadsin, et temast saab suurepärane korvpallur. Tal on kõik vajalik olemas, kuid mentaliteet on neist kõige olulisem ning tal on see olemas," ütles Gobert.

Rudy Gobert ise on 216 cm pikk ning mehe enda sõnul juhtub seda harva, et keegi on temast pikem. Wembanyama on nimelt 219-sentimeetri pikkune.