Spurs sai NBA draft'i esimese valikuõiguse

NBA draft'i järjestus otsustatakse loterii alusel, mille esialgne tõenäosuste järjestus pannakse paika põhihooaja tulemuste järgi. Sel hooajal kogus kõige vähem võite Detroit Pistons, tagantpoolt teist kohta jagasid San Antonio Spurs ja Houston Rockets.

Öösel vastu kolmapäeva peetud loteriis naeratas õnn Spursile, kes sai 22. juunil toimuva talendikorje esimese valikuõiguse. Nii Houston kui Detroit jäid õnnetult esikolmikust välja, teise valiku teeb Charlotte Hornets ja kolmanda valiku teeb Portland Trail Blazers.

Blazersi tegevdirektor Joe Cronin ütles loterii järel, et otsivad vahetustehingut, et tiimi tähtmängija Damian Lillardi kõrvale end juba tõestanud staar tuua.

Kuigi täie kindlusega seda veel öelda ei saa, liitub Spursi meeskonnaga tõenäoliselt 2,21 meetrit pikk Victor Wembanyama, kellel on meeskonnad silma peal hoidnud juba mitu aastat. Wembanyama ei mängi kaugeltki nagu tavapärased pikad ja tuletab mängustiili poolest pigem meelde Kevin Duranti. Samas pakub tõeliselt eriline prantslane korvi all tugevat lauavõitlust ja blokeerib viskeid. Ekspertide sõnul on prantslase talent ja temale asetatud ootused võrreldavad LeBron Jamesiga, kes valiti 2003. aasta talendikorjes otse keskkoolist.

Wembanyama mängib Prantsusmaa kõrgliigas Metropolitans 92 eest ja on sel hooajal keskmiselt mängus visanud 21,6 punkti, võtnud maha 10,4 lauapalli ja blokeerinud kolm pealeviset.

Tõenäoliselt saab temast Spursi ajaloo kolmas esivalik: 1987. aastal valis meeskond David Robinsoni ja kümme aastat hiljem valis Spurs Tim Duncani. Mõlemad mängijad kuuluvad NBA kuulsuste halli ja viisid meeskonna mitme NBA tiitlini.

Spursi valikuõigust tähistas ka Wembanyama kaasmaalane Tony Parker, kes võitis Spursiga neli NBA meistritiitlit, olles 2007. aastal finaalseeria väärtuslikeim mängija. Parker postitas sotsiaalmeediasse pildi noorest Wembanyamast Parkeri Spursi särki kandmas.