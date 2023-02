Wembanyama tõi oma koduklubi suurest kaotusseisust välja ja aitas võidule

Prantsusmaa noor korvpallitäht panustas oma koduklubi Boulogne-Levallois' 93:86 võidumängus Dijoni üle 29 punkti, võttis üheksa lauapalli ja andis kuus resultatiivset söötu.

Levallois' kaotusseis kasvas avaveerandil kiiresti 19 punktile. Veerandaeg kaotati 17:32 Dijonile. Teisel veerandil suurenes Dijoni edu korraks 20 punkti peale, kuid poolajaks jõuti Dijonist üheksa punkti kaugusele. Kolmandal veerandajal suutis Levallois' korraks juhtima minna, kuid viimasele veerandajale läks Wembanyama koduklubi ikkagi vastu 66:70 kaotusseisus.

Viimasel veerandajal tuli Levallois' kiirelt kaotusseisust välja ning veerandaja keskelt alates mindi oma teed. Levallois' võitis kohtumise 93:86.

Dijoni parimad olid Matt Mobley ja Markis McDuffie 26 ja 23 punktiga. Boulogne Levallois' paikneb liigatabelis teisel kohal, olles 21 mängust võitnud 15. Liider on Monaco, kes on 20 kohtumisest võitnud 17. Dijon on 13 võiduga neljandal positsioonil.