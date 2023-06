Taaramäe: kui hästi läheb, kirjutan lähinädalatel lepingule aasta juurde

Jalgrattur Rein Taaramäe ütles teisipäeval ERR-ile, et on jõudnud läbirääkimistes koduklubi Intermarche - Circus - Wanty'ga punkti, kus mõlemad osapooled on tingimustega rahul ning loodetavasti saab aastane lepingupikendus lähinädalail allkirjastatud.

"Tingimused on paigas - kui kõik hästi läheb, siis kirjutan ühe aasta juurde lähinädalatel. Nii palju võin öelda, et suusõnaliselt on paika pandud ja minu enda tingimused on sellised, et meeskonnale sobivad," ütles Taaramäe ERR-ile.

Taaramäe lisas, et ei soovigi üheaastasest pikendusest enamat. "Kui olen hea, siis üritan jätkata järgmine aasta ka. Kui tuleb raskem aasta vahele, siis ongi märk, et peaks lõpetama. Kui peaksin vahepeal mingi vigastuse üle elama, mis nõuab palju taastumist, siis ma ilmselt ei viitsiks vaeva näha ja tagasi tulla. Nii kaua kui sujub ja taset on, siis sõidan. Sellise kokkuleppe olen endaga teinud," sõnas 36-aastane rattur.

Taaramäe pälvis teisipäeval Eesti meistrivõistlustel eraldistardist sõidus esikoha, mis oli tema karjääri seitsmes eliitklassi kuldmedal sel distsipliinil. "Igaüks tahab oma konnatiigis maameister olla mingil alal. Eesti meistrivõistlused on hea koht, kus tulla ja võtta see üks sõit eesmärgiks," ütles ta pärast võistlust.

Ainsa eestlasena tänavusel esimesel suurtuuril Giro d'Italial võistelnud Taaramäe pidi velotuuri pooleli jätma, sest nakatus koroonaviirusega. "Kui pärast Girot nädal aega hiljem üritasin hoogu üles võtta, esimese raske trenni tegin, siis ärkasin öösel üles ja jalad valutasid ja värisesid all. Mul pole kunagi midagi sellist olnud. Seis oli päris nutune, esimesed paar sõitu ei jõudnud sadat kilomeetritki võidu sõita," selgitas eestlane.

Taaramäe suureks eesmärgiks sel suvel on augusti lõpus algav Hispaania velotuur. "Vuelta on plaanis, suurtuuri mees ma olen. Eks ma selle etapivõidu peale pean minema, taastumine ei ole mul nii hea, et seda kolmenädalast satsi jahtida. Tahaks ühe [esikümnes finiši] ära teha suurel velotuuril, aga eks see läheb natuke raskeks. Tegelikult olen velotuuri sees ühe päeva sõitja, eks pean Vueltale minema ja seda ühte päeva jahtima. Olen seda teinud ja olen selleks endiselt võimeline, mu tase on sama, mis kümme aastat tagasi," sõnas rattur.

Taaramäe rääkis ka eelmisel nädalal jalgrattamaailma raputanud tragöödiast, kui 26-aastane Šveitsi rattur Gino Mäder raske kukkumise järel suri. "Sellised kukkumised on paratamatud, kümne aasta jooksul ikka kellegagi midagi juhtub. Selliseid asju võib juhtuda ka kodus trepist alla kukkudes. Otseselt rattaspordi kaela ei saa ajada, aga tööõnnetuse alla see lõpuks läheb," ütles ta.

Ta ütles, et korraldajad peaksid edaspidi laskumistel finišeid vältima. "Kindlasti kukutakse, pinge on suur, rahad on suured, sponsorid on suured, raadioside on olemas, spordidirektorid lõugavad sul sinna. Siis lähedki üle piiri."

"Mina olen selline tüüp, et hoian sutsu tagasi, aga seal on mingid tüübid, kes ei hooli mitte millestki. Mina tean, et kaotan aega või koha või võidu, minu jaoks pole võit nii oluline. Üritan terve ja elus püsida. See on minu alalhoiuinstinkt, aga paljudel läheb see piir ära. Aga kunagi ei tea, täiesti süütu koha pealt võib ka juhtuda," sõnas Taaramäe, kelle suvi jätkub juulis kolmenädalase mäestikulaagriga.