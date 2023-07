Taaramäe sõlmis koduklubiga lepingupikenduse

Jalgrattur Rein Taaramäe koduklubi Intermarche - Circus - Wanty teatas esmaspäeval, et on sõlminud 36-aastase eestlasega järgmiseks hooajaks lepingupikenduse.

Taaramäe ütles, et on leidnud sobiva keskkonna, kus häid tulemusi püüda. "See lepingupikendus teeb mind väga õnnelikuks. Olen Intermarche - Circus - Wanty's leidnud keskkonna, kus tunnen end koduselt ja loodan ühel päeval siin ka karjääri lõpetada. Sõitjad ja personal moodustavad grupi, kes suhtleb sõbralikul ja abivalmil viisil. Tunnen end väga enesekindlalt, et siin on raskeks tööks õiged tingimused," ütles Taaramäe klubi kodulehe vahendusel.

"Olen hooaja algusest heal tasemel sõitnud ja jahin ikka tipptulemusi. Olen uhke selle üle, mida enda karjääris saavutanud olen ja pean igat tulemust ja lisa-aastat sel tasemel boonuseks," lisas 2021. aastal klubiga liitunud eestlane.

Eelmisel aastal sai Taaramäest klubi esimene rattur, kes suurtuuril liidrisärki kandnud. Eestlane võitis Hispaania velotuuri kolmanda etapi ja tõusis sellega kaheks etapiks Vuelta üldliidriks. Ta jäi särgist ilma viiendal etapil 12 kilomeetrit enne finišijoont toimunud kukkumise tõttu.

Taaramäega koos andis allkirja ka hollandlane Boy Van Poppel ning mõlemad ratturid jäävad meeskonnaga vähemalt aastani 2024.