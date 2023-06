Kodusel velotuuril kukkunud Šveitsi rattur suri 26-aastasena

"Sügava kurbuse ja raske südamega teatame, et Gino Mäder suri. Šveitsi velotuuri viiendal etapil raskelt vigastada saanud Gino jäi kahjuks vigastustele alla," teatas meeskond enda avalduses. "Kogu meie meeskond on sellest traagilisest õnnetusest šokeeritud, oleme mõtetes Gino perekonna ja lähedastega."

Õnnetus juhtus neljapäevase etapi viimasel laskumisel. 26-aastast Mäderit elustati kohapeal ning transporditi seejärel helikopteriga haiglasse. Arstid püüdsid tema elu päästa, aga Mäder suri reedel kohaliku aja järgi kell 11.30.

"Gino oli erakordne sportlane, suurepärane näide sihikindlusest. Ta oli nii meie tiimi kui kogu rattakogukonna väärtuslik liige. Tema talent, pühendumus ja kirg spordi vastu inspireerisid meid kõiki," seisis meeskonna avalduses.

Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person.



❤️ Today and every day, we ride for you, Gino.



