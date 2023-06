Tugi: pean suutma kuuenda katse ettepoole tuua

Edetabelis, mille põhjal selguvad MM-võistlustele pääsejad, on praegu kõrgel, 26. kohal odaviskaja Gedly Tugi. Oma senise karjääri neli parimat viset on 21-aastane Tugi teinud sel kevadel. Hooaja alguses ületas ta esimest korda 60 meetri joone ning rahvusvahelistel võistlustel Tšehhis ja Soomes saavutas esimese ja teise koha.

"Kõige positiivsem on see, et stabiilsus on hea. Võrreldes eelmise aastaga on kõik tulemused üle minu eelmise aasta isikliku, aga tehniliselt on palju veel võtta.

Kui eelmine aasta ma läksin hooajale peale selle mõttega, et püsida terve ja saada tagasi võistlusareenile, siis nüüd on eesmärgid paigas ja olen saanud korralikult harjutada," rääkis Tugi ERR-ile.

Tugi aitab võistlustel Eesti rekordimees Magnus Kirt, kelle roll on eestlanna sõnul suur. "Ta on minu üks kolmest treenerist. Tema on see treener, kes on iga päev kohal ja käib minuga võistlustel kaasas. Tundub, et tal on vist nüüd rohkem aega minuga tegeleda ja minuga koos olla ja trennis käia."

Kuna selle hooaja võistlustega on Tugi leidnud stabiilsuse vahemikus 58 kuni 60 meetrit, siis ideaalis võib oda lennata märksa kaugemale. "Ma arvan, et ma olen võimeline viskama 63+ meetrit kindlasti. Siin ongi pisiasjades kinni, et nagu näha, siis seerias on ka kõiguvad need tulemused viie meetri kaupa," sõnas Tugi.

Gedly Tugi paremaid võistlusi ja tulemusi vaadates torkab silma, et enamasti teeb ta parima viske viimases voorus. Näiteks tänavu on see juhtunud kolmel võistlusel neljast. "Just eile käisin spordipsühholoogi juures ja temaga arutasime seda, et kui nüüd on minek tiitlivõistlustele, siis on vaja tuua see kuues katse ettepoole. Ma arvan, et see on mõnes mõttes positiivne, see näitab seda, et ma suudan ennast võistlustel lõpuks kokku võtta, aga et jõuda lõppvõistlusele näiteks MM-il, siis on vaja see kuues katse tuua näiteks kolmandaks," tõdes ta.

Euroopa võistkondlike meistrivõistluste teises liigas järgmisel nädalal on samuti oodata väga tugevat konkurentsi. Odaviske stardinimekirjas on üheksa naist, kelle isiklikud rekordid üle 60 meetri.