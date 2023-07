EM-iks valmistuv Gedly Tugi: tean, et olen rohkemaks suuteline

Gedly Tugi on sel aastal isiklikku tippmarki parandanud juba kolmel korral. Esimest korda ületas ta 60 meetri joone mais, pühapäeval Pärnus toimunud kõrgetasemelisel kergejõustikuvõistlusel viskas ta uueks isiklikuks rekordiks 60.65, parandades Euroopa mängudel püstitatud tippmarki 46 sentimeetri võrra.

"Isiklik rekord on isiklik rekord. Ma olen rahul. Ütleme nii, et võiks parem olla. Väga üli rõõmus selle tulemuse üle ei ole. Tean, et olen rohkemaks suuteline," sõnas Tugi ERR-ile.

21-aastase Tugi üks kolmest treenerist on Eesti rekordimees Magnus Kirt, kes pidas Pärnu võistlust edukaks, kuid tõdes, et on tehnilisi nüansse, mida järgmistel treeningutel parandama peab.

"Kõik võistlused on stabiilsed ja päris ühtlased. Tahaks ju alati natuke rohkem, natuke paremini. Tehniliselt on mõned nüansid, mis võiks olla üpris lihtsad parandada," ütles Kirt. "Need võiksid olla nüüd järgmiste päevade jooksul parandatud. Loodetavasti on Soomeks tehniliselt jälle parem kui eelmistel võistlustel.

Järgmisel nädalal ootavad Tugi ees Soomes Espoos toimuvad U-23 Euroopa meistrivõistlused. Nii U-18 kui U-20 EM-ilt on Tugil ette näidata pronks, nüüd minnakse jahtima kõrgeimat kohta.

"Ütleme nii, et ma ilmselgelt valetaksin kui ütleksin, et ma ei lähe kõige kõrgemat kohta püüdma sinna. Stabiilsuse üle on mul kõige rohkem hea meel olnud praegu selle hooaja jooksul. Trennid sujuvad kenasti ja usun, et rohkem on tulemas," ütles Tugi.

33-aastane Kirt ongi tänaseks päevaks pannud suurema rõhu just noore odaviskaja treenimisele.

"No praegu kindlasti juba Gedly peale suurem rõhk, sest tuleb endale aru anda, et arvatavasti ise enam maailmaklassi viskaja ei ole. Kui Gedlyle praegu tähelepanu ei annaks, siis jääks lihtsalt Gedly unarusse ja kannataks Gedly karjäär," ütles Kirt. "Minu karjäär on ju suures osas tehtud. Loodetavasti on mul talle miskit anda ja tema areng on jätkuv."