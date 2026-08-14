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Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja

Kergejõustiku EM
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Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis sai Gedly Tugi naiste odaviske kvalifikatsioonis kokkuvõttes 14. koha ega pääsenud lõppvõistlusele.

Tugi alustas Birminghamis viskega, mil pikkust 54.89. Teises voorus sai ta kirja oma parimaks jäänud tulemuse 56.09 ja piirdus kolmandal sooritusel 52.60-ga. Tänavu on ta isikliku rekordi viinud 60 meetri ja 90 sentimeetrini.

Kvalifikatsiooninorm oli 61.00 ja selle ületas esimeses grupis vaid Šveitsi rekordi 62.33 püstitanud Leonie Hügli.

"Enesetunne on tegelikult hea. Võib-olla tehnika on väga ligadi-logadi. Kui tähtis võistlus ja kolm katset, siis läheb käega viskamiseks. Ja käega ei lenda kaugele," lausus Tugi enne B-grupi võistlust ERR-ile. "Ma ei usu, et 56-ga edasi saab, aga meie grupp oli ka tugev. Ma ei tea... ma väga ei usu, et edasi saab."

Kui vahepeal olid Tugil mõõn, siis uue treeneri Magnus Kirdiga on seis jälle helgem. "Rõõm on tagasi tulnud, aga võistelda on raske. Nii palju vaeva näen, et 56 meetrit ja 60 isegi ei ole see, mida tahaks tagasi saada."

Ta tunnistab, et teda mõjutab ka spordiväline. "Kõik muu spordi ümber on ka kuidagi ligadi-logadi. Nagu üks tark treener ütles, et naiste odas lendab oda siis, kui elus läheb kõik hästi ka."

Kahjuks oli Tugil õigus ja teisest grupist lisandus kuus sportlast, kes olid eestlannast paremad. Viimasena jõudis lõppvõistlusele tulemusega 56.90 ehk eestlannal jäi puudu 81 sentimeetrit. Seejuures esimesena jäi välja lätlanna Anete Sletina (56.24).

Tahapoole jäid teiste seas Pariisi olümpiapronks Nikola Ogrodnikova (Tšehhi; 16.; 55.87) ja Tokyo hõbe Maria Andrejczyk (Poola; 18.; 55.21).

Toimetaja: Siim Boikov

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