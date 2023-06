Mülla võistkondliku EM-i eel: uus Eesti rekord on tegelikult väga lähedal

Ülemöödunud sügisel USA-sse Lõuna-Dakota ülikooli minnes oli Marleen Mülla isiklik rekord 4.30. Kahe hooajaga on rekord paranenud 25 sentimeetri võrra. Sisehooajal jõudis Mülla tulemuseni 4.55, väljas on tippmargiks 4.49.

"Ma ise juba Eestist minnes teadsin, et ma olen võimeline hüppama sinna 4.30-4.40 peale, et siis juba esimese aasta 4.43 või 4.42 oli selline nagu... ma ootasin seda," tõdes Mülla intervjuus ERR-ile.

"Mõlemad aastad on läinud väga hästi ja väga ootuspäraselt. Mulle seal treening väga istub ja üleüldiselt see meeleolu on seal väga hea. Ma ei teagi, kas seal miinuseid on. Eks ainult see, et sa ei ole ju kodus, aga muu kõik mulle väga istub, tiim on vägev, treener on vägev. Ma olen väga õnnelik, et ma selle võimaluse vastu võtsin," lisas Mülla.

Mitmel võistlusel on Mülla rünnanud ka kõrgust 4.60 ning on enda sõnul sellele väga lähedal. "Tegelikult on kõrgus olemas. Tuleb lihtsalt panna kogu hüpe kokku ja klappima saada," sõnas ta. "See aasta on ikka eelmise aastaga võrreldes täiesti öö ja päev. Praegu ma ikkagi tunnen, et mul värskust on ja arvan, et võiksin ka uut isiklikku rekordit siin lähinädalatel rünnata."

Juuli keskel on tulemas alla 23-aastaste vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused ja kuu aega hiljem MM-võistlused. Oma vanuseklassi Euroopa hooaja edetabelis on Mülla esikohal ning maailma reitingu põhjal on ta praegu üsna kindlalt ka MM-ile pääsejate nimekirjas.

"Eks EM on ju ikka praeguse seisuga suve tippüritus. See on ka ju Soomes, ilmselt ka pere tuleb vaatama. Euroopas on ikkagi teistsugune võistlemine, kui on Ameerikas. Ma tabeleid ise väga ei jälgi, mis see tabel ikka ütleb, võistlusplatsil on tegelikult ju kõik võrdsed ja kõigil on sama võimalus võita," rääkis teivashüppaja.

"Ma võtan seda kõike rahulikult ja MM ka, ma ei taha endale mingisuguseid mõtteid pähe panna või mingisuguseid pingeid peale panna. Ma annan endast parima ja ma arvan, et kui ma endast siin lähivõistlustel parima annan, siis peaks ka MM olema täiesti tehtav," lõpetas Mülla.