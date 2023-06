Eesti rekordinaine Marleen Mülla jäi võistkondlikul EM-il nullile

Tänavu kolmel korral Eesti rekordit uuendanud ja selle veebruari lõpus 4.55 peale viinud Mülla alustas kolmapäeval kõrgusel 3.95, ent ei saanudki latist kolme katsega üle.

Enne võistlust rääkis Mülla ERR-ile, et loodab lähitulevikus ületada kõrguse 4.60, mida ta on tänavu mitmel korral rünnanud.

"Tegelikult on kõrgus olemas. Tuleb lihtsalt panna kogu hüpe kokku ja klappima saada," sõnas ta. "See aasta on ikka eelmise aastaga võrreldes täiesti öö ja päev. Praegu ma ikkagi tunnen, et mul värskust on ja arvan, et võiksin ka uut isiklikku rekordit siin lähinädalatel rünnata."