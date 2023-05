Suninen testis Soomes Hyundai Rally1 autot

Hyundai meeskonna pealik Cyril Abiteboul kinnitas ralliportaalile DirtFish, et soomlane testis kodumaal Hyundai i20 N Rally1 Hybrid autot. "Tänu tema teadmistele maastikust ja etappide tüübist oli loomulik talle arendusprogrammi raames rooli taga aega anda," ütles tiimipealik.

Suninen testis esmakordselt Hyundai Rally1 masinat eelmise aasta novembris ning on olnud Hyundai jaoks Rally2 võistlussarjas valikus. "Teame, et on olnud kuulujutte seoses meie kolmanda autoga. Teemu on üks sõitjatest, kes meeskonnaga potentsiaalselt liituda võiks, aga me ei ole hetkel kohas, kus saame midagi kinnitada," lisas Abiteboul.

Pärast Craig Breeni traagilist hukkumist Horvaatia MM-rallil on sel hooajal Thierry Neuville'i ja Esapekka Lappi kõrval meeskonna kolmanda autoga sõitnud Dani Sordo. Kuna hispaanlane jätab kindlasti vahele suvised etapid Soomes ja Eestis, on Sunineni liitumine veelgi tõenäolisem.

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Sardiinia ralliga.