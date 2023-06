Vesinikku pooldav Toyota president: heli on autorallis oluline element

Autoralli MM-sari on jõudnud olukorda, kus peab ala populaarsuse ning jälgitavuse nimel tegema enam tööd kui kunagi varem, kuid Toyota autofirma juht Akio Toyoda ütles, et võistlussari ei tohi unustada elemente, mis teevad ala jälgimise põnevaks.

WRC on arutamas muudatusi MM-sarjas, et rahuldada nii fänne kui ka piloote, kes on kurtnud sarja jälgitavuse ning reeglistiku üle. Toyoda ütles ralliportaalile DirtFish, et pooldab vesinikukütustele põhinevat tulevikku ning lisas, et heli on üks autoralli üks tähtsamatest elementidest.

"Ringrajal, kus on palju autosid samas kohas, ei pea helile niivõrd keskenduma, aga ma ei kujuta ette, et WRC-s, kus pead autosid põldude ja metsade vahel kaua ootama, tekiks järksu tolmupilv ning helitu auto sõidaks sinust mööda," sõnas Toyota juht.

"Usun, et rallikeskkonnas on heli jälgijatele väga suure tähtsusega. See on üks osa sellest, miks inimestele mootorisport meeldib. See ei ole müra, vaid heli. Tean, et see pole kõigi jaoks nii, aga minu jaoks on see nagu unelaul," lisas Toyoda.

DirtFishi andmeil ei ole Toyota MM-sarjas kasutatava hübriidtehnoloogiaga rahul ning eelmisel aastal esitles firma vesinikkütusel töötava Toyota Yarise. Avalikustamisel istus rooli taga Toyoda ise, tema kõrval oli neljakordne maailmameister Juha Kankkunen.

"Kui me esialgu vesinikauto välja pakkumise, küsiti meilt väga palju küsimusi. Nad muretsesid, et see võib ohtlik olla. Aga kui nad uurisid, et kes rooli taga on ja said teada, et see olen mina, siis nad mõistsid, et sellega võib edasi minna," sõnas Toyota juht.

Lisaks mootoriküsimustele on enda muresid esile toonud WRC piloodid, sealhulgas kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes ütles, et MM-sarja kvaliteet on langenud ning peaks mõtlema reeglistiku muutmisele.

Ogier ütles, et piloodid on pidanud viimaste rallide ajal liigselt tühiste rikkumiste tõttu kohtunikega aega veetma, kuigi tegelikult on neil märksa tähtsamaid asju teha. "Reeglites on palju asju, mis ei ole loogilised. Nüüdseks nõustuvad vist kõik, et terve WRC vajab suurt ümbermõtestamist, sest kvaliteet on läinud alla. WRC ei huvita enam kedagi. Rallitiitel ei tähenda mullegi enam suurt midagi," sõnas kriitiline Ogier.

Järgmine MM-ralli toimub 22.-25. juunil Keenias.