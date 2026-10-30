Kübaratriki löönud Ronaldol on tuhandest väravast veel 15 puudu

Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo sai kahe ja poole aasta pikkuse pausi järel hakkama kübaratrikiga ning jõudis oma karjääris 985 väravani.

Ronaldo koduklubi Al Nassr sai neljapäeval Saudi Araabia kõrgliiga 12. voorus 5:3 jagu Al Kholoodist ja tõusis liigatabelis võrdsetele punktidele liidri Al Qadsiah'ga.

Vanameister tegi kübaratriki teisel poolajal 15-minutilise perioodi jooksul. Ta sahistas avapoolajal vastaste väravavõrku kahel korral, kuid need tabamused tühistati suluseisu tõttu. Võitjate viiest väravast neljale andis otsustava söödu Ronaldo kaasmaalane Joao Felix.

41-aastane Ronaldo on Al Nassri särgis löönud seitse kübaratrikki. Kokku on ta vähemalt kolm väravat skoorinud 67 mängus.

Ükski mängija ei ole veel ajaloos ametlikult tuhande väravani jõudnud. Brasiilia legend Pele väitis, et lõi oma karjääris 1283 väravat, kuid paljud neist sündisid mitteametlikes mängudes, mistõttu loeb rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) tema lõplikuks saldoks 767 tabamust. Ronaldo kaasteelise Lionel Messi arvel on 936 väravat.