Petrõkina ja Selevko teevad GP-sarjas esimesed stardid

Petrõkina ja Selevko on hooaega alustanud edukalt. Petrõkina võitis ISU Challengeri-sarja võistlused Itaalias (kahe kava summa 210,41 punkti) ja Gruusias (205,94) ning Selevko triumfeeris Itaalias (isikliku rekordiga 260,87) ja saavutas Gruusias kolmanda koha (227,74).

Kuuest etapist koosnevas GP-sarjas saavad kutse edetabelite alusel parimad uisutajad. Üksiksõitudes pääseb igal etapil jääle vaid 12 uisutajat. Kanadas tuleb eestlastest esimesena jääle Selevko, kes alustab lühikava võistlust Eesti aja järgi laupäeval kell 3.00.

Selevko sõidab stardijärjekorras kümnenda uisutajana. Talle pakuvad teiste seas konkurentsi märtsis Tallinnas juunioride maailmameistriks kroonitud jaapanlane Rio Nakata ning Kevin Aymoz Prantsusmaalt. Meeste üksiksõidu vabakava algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 1.40.

Petrõkina alustab lühikavaga laupäeval kell 21.30. Ta uisutab stardijärjekorras eelviimasena. Pärast teda läheb võistlustulle ameeriklanna Isabeau Levito. Kanadas võistleb ka oma esimesel täiskasvanute klassi hooajal neljakordne juunioride maailmameister jaapanlanna Mao Shimada. Vabakava algab pühapäeval kell 22.00.

Petrõkinat ja Selevkot juhendab Svetlana Varnavskaja.