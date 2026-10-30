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UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

Jalgpall
Soome jalgpallifännid Valgevene presidenti Aleksandr Lukašenkot kujutava plakatiga.
Soome jalgpallifännid Valgevene presidenti Aleksandr Lukašenkot kujutava plakatiga. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Lehtikuva
Jalgpall

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA karistas Soome jalgpalliliitu 30 000 euro suuruse rahatrahviga hiljutises Rahvuste liiga mängus toimunu tõttu.

Soome rahvusmeeskond võõrustas septembri lõpus Rahvuste liiga käigus Valgevene koondist. Mängule eelnenud Valgevene hümni ajal tõid Soome pealtvaatajad kuuldavale vilekoori ning tribüünil tõmmati lahti ka suur plakat, millel Soome öökull ründas Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenko näoga putukat.

UEFA eeskirjad näevad ette, et mängudel on keelatud igasugused poliitilised, usulised ja solvavad sõnumid ning sümbolid. Tifo'd ehk suured plakatid peavad enne mängu saama UEFA-lt heakskiidu.

Kuna alaliidud vastutavad nii mängijate, treenerite kui ka fännide käitumise eest mängude ajal, siis karistas UEFA Soome jalgpalliliitu kahe rahatrahviga. 10 000 euro suurune trahv määrati Valgevene hümni häirimise eest ning 20 000 euro suurune trahv Lukašenkot pilganud plakati eest.

Soome ja Valgevene kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Toimetaja: Henrik Laever

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UEFA karistas Soome jalgpalliliitu Lukašenko pilkamise eest

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