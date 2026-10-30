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Mammoth röövis viimase sekundi värava abil Penguinsilt võidu

Jäähoki
Jäähoki

Utah Mammoth teenis jäähokiliigas NHL Logan Cooley kübaratriki abil magusa 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0) võidu Pittsburgh Penguinsi üle.

Cooley viskas esimese 15 minutiga kaks väravat, misjärel andis teisel kolmandikul Penguinsi avaväravaga vastulöögi Erik Karlsson. Viimase kolmandiku keskel viigistas seisu Rickard Rakelli tabamus ning 25 sekundit enne normaalaja lõppu viskas kodumeeskonna kolmanda värava Benjamin Kindel.

Penguins näis liikuvat võidu suunas, aga Mammoth võitluseta alla ei andnud ja normaalaja viimasel sekundil võrdsustas seisu Cooley kolmas värav. Lisaajal sündis Mammoth'i võiduvärav 4. minutil, kui Mihhail Sergatšjov mängis üle Penguinsi lätlasest puurivahi Arturs Šilovsi. Mammoth hoiab läänekonverentsis neljandat kohta ning on liidrist Minnesota Wildist kolme punkti kaugusel. Penguins asub idas 14. tabelireal.

Sama dramaatiliseks kujunes ka Los Angeles Kingsi ja Ottawa Senatorsi vastasseis. Kodumeeskond Kings juhtis teise kolmandiku järel 5:1, kuid Senators viskas viimases vaatuses 11 minutiga neli väravat ja viis mängu lisaajale. Seal päästis Kingsi piinlikust kaotusest võiduväravaga Quinton Byfield. Senators jätkab idakonverentsis viiendal kohal, Kings on läänes 14. positsioonil.

Ülejäänud tulemused:

Tampa Bay Lightning - Winnipeg Jets 6:4
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 3:2
Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 4:1
St. Louis Blues - Boston Bruins 4:1
Nashville Predators - Washington Capitals 3:4
Minnesota Wild - New York Islanders 3:4 (la.)
Dallas Stars - Montreal Canadiens 2:5
San Jose Sharks - Vancouver Canucks 3:2
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres 6:7

Toimetaja: Henrik Laever

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