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Kuusk ja Polonia alistasid karikasarjas kõrgliigaklubi

Jalgpall
Märten Kuusk
Märten Kuusk Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Märten Kuusk ja tema koduklubi Varssavi Polonia alistasid Poola karikavõistluste 1/16-finaalis kõrgliigas palliva Kielce Korona 2:1.

Polonia asus kohtumist juhtima 27. minutil, kui Korona kaitsja Mariusz Pieczek saatis palli oma väravasse. Avapoolajal rohkem väravaid ei löödud ning kodumeeskond läks poolajapausile 1:0 eduseisus, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses kasvatas Polonia edu kaheväravaliseks, kui 48. minutil oli täpne Kacper Kostorz. Külalised vastasid aga kiiresti: juba kolm minutit hiljem lõi Daniel Bak ühe värava tagasi ja vähendas vahe minimaalseks ehk 1:2-le.

Polonia algkoosseisu kuulunud Kuusk tegi kaasa 80 minutit, enne kui tema asemele sekkus Patryk Janasik. Polonia mängib Poola esiliigas ning hoiab seal 12. mänguvooru järel teist kohta. Kusjuures ollakse tabeliliidriga samadel punktidel.

Toimetaja: Henrik Laever

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