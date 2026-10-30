Eesti noortekoondis lõpetas MM-festivali 32. kohaga

Eesti jaoks tähendas viimase kohamängu kaotus turniiri lõikes 32. kohta. Kui alagrupp läbiti kaotuseta (võidud Kosovo, Anguilla ja Maldiivide üle ning viigid Prantsusmaa ja Lõuna-Aafrika Vabariigiga), siis kõigis viies kohamängus tuli tunnistada vastaste paremust. Neist allajäämistest omakorda kolm olid seejuures üheväravalised, sest Austraaliale ja Alžeeriale kaotati 1:2 ning viimati Angolale 2:3, vahendab jalgpall.ee.

"Kuna alguses läks meil väga hästi, oli teada, et turniiri teine pool saab olema keeruline," vaatas Eesti meeskonna peatreener Marko Pärnpuu peetud mängudele tagasi. "Kõik grupivõitjad läksid omavahel vastamisi, vastased olid tugevad ja mängud rasked."

Ehkki kohamängudes Eesti enam võidurõõmu tunda ei saanud, rääkis mängupilt Pärnpuu sõnul veidi ilusamat keelt. "Uruguay oli meist selgelt parem ja seda näitas ka tulemus, aga ülejäänud vastastega olid võrdsed mängud. Mõnel puhul olid meil isegi paremad võimalused, aga midagi jäi kindlasti ka realiseerimise taha," ütles ta.

Kokkuvõttes saavutas Eesti turniiril 32. koha. Peatreeneri sõnul kimbutasid meeskonda seejuures ka väikesed tervisemured. "Jään poistega kindlasti rahule," ütles Pärnpuu kindlalt. "Oli pikk turniir, mille viimasele mängule läksime ainult ühe varumehega, sest väike vigastus- ja haigustont sai meid natuke kätte. Aga need, kes platsil olid, võitlesid südikalt algusest lõpuni."

Turniiri jäädakse meenutama siiski hea sõnaga. "Saime tugevaid mänge ja kui Uruguay kõrvale jätta, olime neis ka mänguliselt sees. Tagantjärele jääb hinge ikkagi positiivne tunne," ütles peatreener lõpetuseks.