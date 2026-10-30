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WNBA meister selgub seitsmendas mängus

Korvpall
Korvpall

Ookeanitaguse naiste korvpalli profiliiga WNBA tänavune meister selgub otsustavas seitsmendas mängus.

Golden State Valkyries ja Atlanta Dream pidasid finaalseeria kuuenda mängu neljapäeval Atlantas. Kodunaiskond oli dikteerivamaks pooleks esimesest minutist alates ja asus esimese veerandaja lõpuks juhtima 17 punktiga. Teisel ja kolmandal veerandajal püsis vahe umbes 20 punkti juures. Valkyries tuli küll viimasel veerandajal lähemale, kuid jäi siiski Dreamile alla 69:80 (15:32, 11:14, 21:17, 22:17).

Allisha Gray tõi võitjatele 23 ja Rhyne Howard 21 punkti ning eelmises kahes mängus kahvatuks jäänud Angel Reese sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 14 lauapalliga, lisaks jagas kuus resultatiivset söötu. Üleplatsinaiseks kerkis Valkyriesi kasuks 26 punkti visanud prantslanna Gabby Williams.

Finaalseeria otsustav mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva Valkyriesi kodusaalis. Dream mängib finaalis neljandat korda, kuid ei ole saanud veel võidukarikat kergitada. Alles teist hooaega WNBA-sse kuuluv Valkyries mängib finaalis esmakordselt.

Toimetaja: Henrik Laever

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