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Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele

Jäähoki
Venemaa meeste jäähokikoondis.
Venemaa meeste jäähokikoondis. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jäähoki

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) rahuldas venelaste kaebuse seoses rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel.

IIHF põhjendas suvel Venemaa ja Valgevene koondiste võistluskeelu pikendamist julgeoleku-, ohutus- ja sportliku aususe probleemidega. CAS leidis, et IIHF ei esitanud mõjuvaid tõendeid selle kinnitamiseks. IIHF väljendas reedel CAS-i otsuse suhtes pettumust, kuid lisas, et tegutseb vastavalt kohtu otsusele.

"Otsus on tervikuna arusaamatu. Soome jäähokiliit mõistab teravalt hukka Venemaa agressioonisõja Ukrainas ning meie arvates puuduvad praeguses olukorras eeldused Venemaa või Valgevene osalemiseks rahvusvahelises hokitegevuses," ütles Soome alaliidu esimees Heikki Hietanen.

Venemaa hokikoondistel on seega võimalik osaleda meeste, meesjuunioride, naiste ning U-18 vanuseklassi noormeeste ja neidude maailmameistrivõistlustel. Neist esimesena toimub meesjuunioride MM, mis saab Kanadas avalöögi 26. detsembril. Meeste eliitdivisjoni MM toimub järgmise aasta maikuus Saksamaal.

Venemaa ja Valgevene on olnud IIHF-i võistlustelt kõrvaldatud alates 2022. aasta veebruarist pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Valgevenele kehtestati sanktsioonid Moskva sõjategevuse toetamise tõttu.

Toimetaja: Henrik Laever

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