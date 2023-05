Boston Celtics sai Miami Heati vastu esimese võidu kätte

Kuigi Miami juhtis teise poolaja alguses korraks ka üheksa punktiga, siis vastasid külalised sellele koguni 18:0 spurdiga ja panid aluse seeria esimesele võidule. Bostoni visketabavus oli parem - näiteks sooritati kohtumise jooksul 18 täpset kaugviset Miami kaheksa vastu.

Väljakult 22 viskest 14 tabanud Jayson Tatum vedas Bostoni vägesid 33 punkti, 11 lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Jaylen Brown toetas 17 ja Derrick White 16 silmaga. Miami liider Jerry Butler tõi omadele 29 punkti.

"Nüüd peame lihtsalt järgmise mängu võitma - see on kõik, mis loeb," kommenteeris võitjate tagamängija Marcus Smart, kes ise jäi 11 punkti peale. "Võtame ühe mängu korraga. Me saame aru, et väljavaated pole head, aga oleme võistkond ja usume endasse igal juhul - loeb vaid järgmine mäng."

Butler ei nõustu, et Boston sai nüüd hoo sisse. "Kui midagi, siis lisab see hoogu hoopis meile, teades, et peame energilisemalt mängija," lausus ta. "Peame mängima nii nagu meil oleks selg vastu seina. Oleme terve aasta olnud paremad siis, kui valime raskema tee."

Seeria viies kohtumine peetakse reedel, 26. mail Bostonis. Miami võidu korral saab olema tegemist teise NBA meeskonnaga, kes pääseb finaali kaheksanda asetuse pealt. Kõigepealt sai sellega 1999. aastal hakkama New York Knicks.