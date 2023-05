Lakersi välja lülitanud Nuggets jõudis esimest korda NBA finaali

Lakers alustas kodusaalis väga hästi ja võitis avapoolaja 73:58. Kolmandal veerandil hakkas aga Denver vahet vähendama ja veerand lõppeski juba külaliste 94:89 eduseisus. Viimasel veerandajal jõudis Lakers kolmel korral viigini, viimati 111:111, aga juhtima kordagi enam ei pääsenud. Võidukorvi viskas 51,7 sekundit enne normaalaja lõppu Nikola Jokic.

Jokic oli 30 punktiga Nuggetsi resultatiivseim. Jamal Murray lisas 25 ja Aaron Gordon 22 punkti.

Lakersi ridades tõi LeBron James 40 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis üheksa korvisöötu. Anthony Davis panustas 21 punkti ja 14 lauapalliga.

Nuggets jõudis esimest korda NBA finaali. Teise finalisti selgitavad Miami Heat ja Boston Celtics, seal seerias juhib Heat mängudega 3:0. Finaalseeria avamäng peetakse 1. juunil.

"Me ei anna lihtsalt alla. Olen seda viimase viie aasta jooksul palju rääkinud, kui olime halvad, kui olime head – me ei anna alla. Nii juhtus ka täna," sõnas Jokic. "Esimesel poolajal olid nad väga agressiivsed, said kergeid korve. Aga teisel poolajal keerasime uue lehekülje ja kõik andsid endast parima."

"See, et võitsime esimest korda läänekonverentsi, tähendab meile väga palju," ütles Nuggetsi peatreener Michael Malone. "Aga räägin kõikide nende 17 mängija nimel, kes on riietusruumis ja kogu organisatsiooni nimel: me pole veel rahul. Võime praegu seda võitu nautida, aga meil on veel kõvasti tööd teha."