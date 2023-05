Kanepi mängib WTA turniiril paaris Venemaa sportlasega

Kanepi kaotas viimati Roomas toimuval kõrgeima kategooria turniiri avaringis tšehhitar Marketa Vondroušovale ega pole alates jaanuari algusest ühelgi WTA turniiril võitu teeninud. Wang on olnud pisut edukam, aga temalgi jääb viimane võit pea kahe kuu tagusesse aega.

Edu korral võib emmal-kummal järgmises ringis tulla vastaseks viienda paigutusega rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 34.). Turniiri kõrgeim paigutus on poolatar Magda Linettel, kes maailma edetabelis asub 19. positsioonil.

Kanepi osaleb ka paarismänguturniiril, kus tema partneriks on neutraalse lipu all võistlev venelanna Angelina Gabujeva.

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint rääkis Delfile, et kuigi Kanepi otsus on alaliidu väärtushinnangutega vastuolus, siis sportlase tegemistesse nad sekkuda ei kavatse.

"Esimese asjana võib öelda, et me pole algusest peale toetanud ATP ja WTA otsust lubada Venemaa ja Valgevene tennisistidel tuuril osaleda. Sellest lähtuvalt pole Kaia otsus mõistagi ideaalne või hea, aga teistpidi on ta individuaalne sportlane ja vastutab ise oma valikute eest," selgitas Hint.

"Tema on see, kelle käest tuleb nende otsuste kohta küsida," jätkas ta. "Mul on keeruline öelda, kas seda juhatuses arutatakse, aga me ei saa kellelegi kätt ette panna ning ei soovigi seda teha."

Mullu oktoobris mängis Venemaa esindajaga paaris ka Elena Malõgina. Koos Irina Hromatšjovaga võideti Bulgaarias Sozopolis toimunud ITF-i W25 taseme turniir.