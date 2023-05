Kanepi sai üle mitme kuu esisaja mängija üle võidu

Avaringis alistas Kanepi 6:3, 6:2 hiinlanna Wang Xinyu (WTA 60.). Viimati sai Kanepi maailma edetabelis esisaja sekka kuuluva mängija üle võidu jaanuaris Adelaide'is. Üldse oli see Kanepile tänavu alles viies võit.

Kanepi kaotas avasetis kohe enda servi, aga viigistas 3:3-le ja murdis taas kaheksandas geimis. Seejärel võitis ta enda servigeimi nulliga ja seti 6:3.

Teises setis märksa paremini servima hakanud Kanepi murdis esimesena neljandas geimis, enda kahes esimeses servigeimis ei loovutanud ta hiinlannale punktigi. 4:1 eduseisus päästis Kanepi murdepalli, siis hoidis küll hiinlanna servi, aga Kanepi vormistas enda pallingul võidu esimesel matšpallil.

Kanepi servis tund ja 14 minutit kestnud matši jooksul kolm ässa ja tegi neli topeltviga, Wang patustas kuue topeltveaga. Mängitud punktidest võitis Kanepi 64 ja Wang 36.

Kanepi realiseeris üheksast murdevõimalusest neli, Wang suutis neljast murdepallist ära kasutada ühe.

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi viiendana asetatud rumeenlanna Sorana Cirstea (WTA 34.) ja prantslanna Clara Bureli (WTA 108.) vahelise kohtumise võitjaga.

Lisaks teeb Kanepi Strasbourgis kaasa ka paarismängus, kus tema paariliseks on neutraalse lipu all võistlev venelanna Angelina Gabujeva.

Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint rääkis Delfile, et kuigi Kanepi otsus on alaliidu väärtushinnangutega vastuolus, siis sportlase tegemistesse nad sekkuda ei kavatse.

"Esimese asjana võib öelda, et me pole algusest peale toetanud ATP ja WTA otsust lubada Venemaa ja Valgevene tennisistidel tuuril osaleda. Sellest lähtuvalt pole Kaia otsus mõistagi ideaalne või hea, aga teistpidi on ta individuaalne sportlane ja vastutab ise oma valikute eest," selgitas Hint.

"Tema on see, kelle käest tuleb nende otsuste kohta küsida," jätkas ta. "Mul on keeruline öelda, kas seda juhatuses arutatakse, aga me ei saa kellelegi kätt ette panna ning ei soovigi seda teha."

Avaringis on nende vastasteks Wang ja Su-Wei Hsieh.

Strasbourgis mängib ka Eesti kolmas number Elena Malõgina (WTA 361.), kes jõudis läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse.