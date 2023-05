Ka Philadelphia 76ers loobus nimeka peatreeneri teenetest

61-aastane Doc Rivers juhendas sel hooajal Philadelphia idakonverentsis kolmandale kohale. Põhihooajajärgses play-off'is jõudis meeskond idakonverentsi veerandfinaali, kuid jäi seal seitsmes mängus Boston Celticsile alla. Otsustavas kohtumises pidid nad vastase 112:88 paremust tunnistama.

Pärast meeskonna hooaja viimast kohtumist ütles pärast mängu pressikonverentsil, et jätkaks hea meelega peatreenerina, kuid klubi teatas teisipäeval, et on nimeka peatreeneri teenetest loobunud.

"Doc on üks edukamaid peatreenereid NBA ajaloos, ta kuulub kuulsuste halli ja on keegi, keda ma väga austan," teatas 76ersi korvpalliosakonna president Daryl Morey. "Me oleme tänulikud tema kolme hooaja eest ja selle eest, kui olulist mõju ta meie meeskonnale avaldas. Pärast hooajale tagasivaadet otsustasime, et peame tegema kindlad muudatused, et tiitlile edasi pürgida."

Rivers mängis NBA-s 13 aastat (1983-1996) ning sai 1999. aastal Orlando Magicu peatreeneriks. 2004. aastal võttis ta üle Boston Celticsi juhendajana ning võitis tiimiga NBA tiitli. 2013. aastal liikus Rivers Los Angeles Clippersi peatreeneriks ning 2020. aastal sai temast Philadelphia peatreener.

Rivers liitub vabaagentide turul mitme austatud treeneriga, saadaval on veel näiteks Phoenix Sunsi eelmine peatreener Monty Williams, Milwaukee Bucksist lahti lastud Mike Budenholzer ja Toronto Raptorsit juhendanud Nick Nurse. Lisaks nendele meeskondadele otsib uut juhendajat ka Detroit Pistons, kes loobus Dwayne Casey teenetest.