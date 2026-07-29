Mancinist saab teist korda Itaalia koondise peatreener

Neljakordne maailmameister ning kahel korral Euroopa meistriks tulnud Itaalia jäi kolmandat korda järjest maailmameistrivõistluste finaalturniiri ukse taha ning vallandas aprillis senise peatreeneri Gennaro Gattuso.

Pärast seda otsiti pikalt uut juhendajat ning läbi käisid näiteks Carlo Ancelotti ja Pep Guardiola nimed. Sel nädalal jõudis Itaalia jalgpalliliit kokkuleppeni legendaarse Andrea Pirloga, aga talle sai saatuslikuks seotus Venemaa hasartmänguettevõttega, mistõttu võeti ta kandidaatide nimekirjast maha.

Itaalia jalgpalliliit teatas teisipäeval, et on sõlminud lepingu 61-aastase Manciniga, kes esindas ise koondist 36 mängus ning lõi 1993. Kadrioru staadionil ka Eesti vastu värava. Manciniga koos saab tehniliseks direktoriks Leicester City ajaloolise Inglismaa meistritiitlini juhendanud Claudio Ranieri.

"Parim kandidaat peatreeneri kohale oli Robert Mancini," sõnas Itaalia jalgpalliliidu president Giovanni Malago.

Mancini oli Itaalia peatreeneriks ka aastail 2018-2023, mil koondis tegi 37-mängulise kaotusteta seeria. Samas ei pääsetud ka 2022. aastal MM-ile, kui play-off mängus tuli tunnistada Põhja-Makedoonia paremust. Mancini oli veel 2023. aastal koondise peatreener, aga pani suvel ameti maha ning sai Saudi Araabia koondise peatreeneriks. Möödunud hooajal juhendas ta Katari klubi Al-Saddi, kellega teenis ka Katari meistritiitli.

Itaalia meeskonna järgmine mäng on 25. septembril, kui Rahvuste liigas võõrustatakse Belgiat.