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Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

Korvpall
Tiago Splitter.
Tiago Splitter. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliiga NBA klubi Chicago Bulls nimetas peatreeneriks Tiago Splitteri.

41-aastane Splitter võtab ameti üle Billy Donovanilt, kes lahkus aprillis pärast kuut hooaega omal soovil.

Brasiillane alustas möödunud hooaega Portland Trail Blazersis abitreenerina, aga kui peatreenerile Chauncey Billupsile esitati hooaja alguses süüdistus ebaseaduslike hasartmängudega seotud pettuses, siis sai Splitterist peatreeneri kohusetäitja.

Trail Blazers kogus põhihooajal 42 võitu ja 40 kaotust ning jõudis play-off'i, kus jäi esimeses ringis mängudega üks-neli alla hilisemale finalistile San Antonio Spursile. Tublist hooajast hoolimata ei soovinud Trail Blazersi omanik Tom Dundon Splitterile püsivat kohta anda.

Splitter veetis suurema osa oma mängijakarjäärist Hispaanias, kuid liitus 2010. aastal Spursiga, kelle aitas 2014. aastal NBA meistriks. Hiljem esindas ta NBA-s ka Atlanta Hawksi ja Philadelphia 76ersit.

Toimetaja: Henrik Laever

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