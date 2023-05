Taanlane sai halbades tingimustes karjääri esimese etapivõidu Girol

Peagrupist eraldunud kolmik heitles vihmastes tingimustes kuni viimaste meetriteni, kuid kõige paremini ajastas rünnaku Magnus Cort, kelle jaoks oli see esimene etapivõit Itaalia velotuuril. Teisena lõpetas Derek Gee (Israel - Premier Tech) ning kolmandana ületas joone Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla).

!



Magnus Cort becomes the second Dane at the 2023 Giro d'Italia to achieve a stage win in each Grand Tour



✅ Tour de France

✅ Vuelta a Espana

✅ Giro d'Italia #GirodItalia pic.twitter.com/KwCq9HSA83