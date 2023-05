Taaramäe andis negatiivse proovi, aga sadulasse ei istu

36-aastane Taaramäe andis positiivse koroonaproovi, kuid Itaalias on teda viimastel päevadel seganud kõhuvaevused. "Testid näitasid koroonapositiivset, enesetunne on kehv. Ei saa energiat sisse võtta, kohe tuleb välja," sõnas ta esmaspäeval Delfi Spordile.

"Mõtlesin küll, et positiivne test pole põhjus katkestamiseks, aga kui täna hommikul tuli söök kiiremini välja kui sisse läks, siis polnud teist võimalust."

Taaramäe sõnu kinnitas teisipäeval ka tema meeskond. "Kõhuprobleemide käes vaevlev Rein Taaramäe andis negatiivse kornoonaproovi, aga ei saa Girot jätkata. Saa ruttu terveks, Rein!" kirjutas Intermarche-Wanty-Circus ühismeedias.

Suffering from stomach problems, Rein Taaramäe returned negative tests for COVID but cannot continue the #Giro.



Get well soon Rein pic.twitter.com/ia9U3MmQKx