Giro: Raskelt kukkunud kolme aasta tagune võitja viidi haiglasse

Kolmapäevase etapi alguses eraldus kuuepealine grupp, kuhu kuulusid Rein Taaramäe meeskonnakaaslane Laurens Rex (Intermarche-Circus-Wanty) ja Veljko Sotjnic (Corratec-Selle Italia), kes olid umbes 35 km enne etapi lõppu ka kaks viimast alles jäänud jooksikut.

Seejärel jäi Sotjnic maha, üksinda ette jäänud Rex püüti kinni viis kilomeetrit enne finišijoont. Põneva lõpusprindi vedas lahti Mads Pedersen (Trek-Segafredo), kelle tagant tõusis kõigepealt esikohale Mark Cavendish (Astana) ning vahetult enne lõppu finišikoridori külgedelt Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) ja Jonathan Milan (Bahrain Victorious).

Fotofiniš andis lõpuks ülinapi võidu sakslasele, kes teenis oma viimased suurtuuride etapivõidud Bora-Hansgrohe särgis sõites aastatel 2019 ja 2020.

Pascal Ackermann wins Stage 11 of the Giro d'Italia by the finest of margins pic.twitter.com/7DWH7fShIa — Eurosport (@eurosport) May 17, 2023

Tänavusele Girole on tugeva jälje jätnud sõitjate terviseprobleemid, mis on teiste seast konkurentsist lükanud üldliidri särki kandnud Remco Evenepoeli ning kahekordse temposõidu maailmameistri Filippo Ganna, samuti Rein Taaramäe. Kolmapäevasel etapil pakkusid kõneainet ka mitmed kukkumised.

69 km enne etapi lõppu kukkusid ühel märjal laskumisel nii praegune üldliider Geraint Thomas, kolmandal kohal olnud Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov (kõik INEOS) kui Jumbo-Visma liider Primož Roglic. Kui Thomas ja Roglic said kiirelt püsti ja sõitu jätkata, jäid Hart ja Sivakov asfaldile lebama ning hiljem viidi 2020. aasta Giro võitja Hart kiirabiautoga minema. Sivakov jõudis finišisse, ent kaotas mitmeid minuteid.

Oh la chute dans le peloton !



Plusieurs favoris impliqués ! Si Roglic et Thomas ont pu repartir, ce n'est maleureusement pas le cas de Tao Geoghegan Hart, contraint à l'abandon.#Giro #LesRP pic.twitter.com/6t6erHMo7K — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 17, 2023

Veidi hiljem kaotas märjal teel ratta üle kontrolli hispaanlane Oscar Rodriguez (Movistar), kes sõitis esmalt otsa liiklusmärgile ning põrkas seejärel vastu majakülge ja pidi samuti Giro pooleli jätma. See tähendab, et Itaalia velotuurile on jäänud sõitma 140 ratturit.

Üldliidrina jätkab Thomas, kellele järgnevad Roglic (+0.02), Joao Almeida (UAE; +0.22) ja Andreas Leknessund (DSM; +0.35).